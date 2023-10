Wie van de acht – nieuwe partijen bij TK-verkiezingen 2023

De Tweede Kamer ging vorige week vrijdag met reces om de partijen in staat te stellen vol op verkiezingscampagne te gaan. Dat zal even onderbroken moeten worden want er zijn in de wereld wel verschrikkelijker dingen gaande dan de Tweede Kamerverkiezingen.

De SP en D66 hebben een spoeddebat aangevraagd over de stemonthouding die Nederland in de VN uitsprak over de resolutie die een humanitair staakt-het-vuren oproept. De Kamerleden moeten de komende week over de aanvraag van SP en D66 stemmen.

Geen nood: partijkopstukken schuiven ondertussen aan bij de tv-tafels, worden in landelijke dagbladen ondervraagd en bereiden zich voor op de komende verkiezingsdebatten op televisie. Allemaal ten dienste van de kiezer die zich natuurlijk goed wil informeren teneinde op 22 november een weloverwogen en verantwoorde keuze uit alle 26 partijen te maken.

Alle 26? Nee, een achttal partijen worden behoorlijk genegeerd. Niet alleen door de NOS, die ‘de 17 grootste partijen’ vlotjes uitlegt aan het publiek. Daarmee wordt bedoeld de 17 partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en meedoen aan de verkiezingen.

Maar er doen 26 partijen mee. De NOS laat 50PLUS buiten beschouwing. De partij had na de vorige verkiezingen wel een zetel, maar die werd ‘meegenomen’ door mevrouw Den Haan toen zij uit de partij stapte. Zij (i.c. de door haar opgerichte partij GOUD) doet niet mee aan de verkiezingen.

Blijven er dus nog acht over die ook niet bij eerdere verkiezingen zetels haalden. Dit zijn ze (lijstnummer, naam en reikwijdte deelname):

17. Piratenpartij – De Groenen, neemt deel in alle 20 kieskringen

20. Splinter, neemt deel in alle 20 kieskringen

21. LP (Libertaire Partij), neemt deel in 19 kieskringen

22. LEF – Voor de Nieuwe Generatie, neemt deel in 19 kieskringen

23. Samen voor Nederland, neemt deel in 19 kieskringen

24. Nederland met een PLAN, neemt deel in 17 kieskringen

25. PartijvdSport, neemt deel in 11 kieskringen

26. Politieke Partij voor Basisinkomen, neemt deel in 8 kieskringen

Ook bij de diverse kieshulpen komen deze partijen niet voor. De uitzonderingen: bij de Stemwijzer van ProDemos komen ze, op de laatste drie na, wel voor. Bij de Technologie Kieswijzer zijn Piratenpartij-De Groenen, Splinter en LEF aanwezig.

Nu kan dat een veel gevallen te maken hebben met dat een partij niet wenst mee te werken aan deze of gene kieshulp. Maar is partijmedewerking nodig om het publiek bij te lichten over de aard en bedoelingen van een partij? Wij vinden van niet. We gaan niet aan een partij vragen of die met de spreekwoordelijke kadetjes bloot wil. Dat kunnen we zelf ook uitzoeken.

Door de oververmoeidheid van Rutte moesten de acht partijen natuurlijk hals over kop aan de slag: verkiezingsprogramma rondbreien, plan de campagne opstellen, geld en ondersteuningsverklaringen zien te verzamelen. En dat allemaal naast de dagelijks bezigheden. Zonder fulltime partijbureau, zonder goed gevulde campagnekas.

Dan lopen ze al gauw achter op de ‘routiniers’. Als dan ook de landelijke media amper tot geen aandacht aan die partijen wensen te besteden, wordt het bij voorbaat een zo goed als verloren ‘ratrace naar het pluche’. Of zitten er toch kanshebbers bij?

In een viertal artikelen ontsluieren we in een viertal artikelen achtergrond en plannen van de acht ‘nieuwelingen’. Met aan het eind van deze mini-serie aan u de vraag: wie van de acht zou uw stem kunnen krijgen?