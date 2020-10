Waarom Julian Assange niet uitgeleverd mag worden

OPINIE - Het proces in Londen over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten is vorige maand hervat met het horen van getuigen. Een van de beschuldigingen tegen Assange is dat hij de complete en onbewerkte inlichtingeninformatie over de oorlog in Afghanistan op het internet heeft gezet. Dat zou geleid hebben tot het in gevaar brengen van alle Amerikaanse militairen en functionarissen die in de telegrammen genoemd werden. Bewijs hiervoor is overigens niet gevonden. Ondanks alle pogingen van het Pentagon is er geen enkele aanwijzing dat Assange de schuld voor Amerikaanse doden in de schoenen kan worden geschoven.

Nog interessanter is de getuigenis van de Zwitserse expert-getuige Christian Grothoff tijdens het proces over wat er wel en niet gebeurd kan zijn nadat in 2010 de diplomatieke telegrammen door klokkenluider Manning in handen zijn gespeeld van Wikileaks. De informaticus Grothoff vertelde de rechtbank dat de ongecensureerde telegrammen op het internet zijn gezet door een fout van een journalist van The Guardian, David Leigh. Deze publiceerde in zijn boek Inside Wikileaks het password voor de toegang tot de geheime documenten dat hij van Assange had afgetroggeld. Overigens met een niet geheel irreëel motief: ter bescherming van de data in het geval Assange voortijdig zou worden gearresteerd.

Maar nadat het password openbaar werd slaagde een concurrent van Wikileaks er in toegang te krijgen tot de documenten. Op 1 september 2011 publiceerde John Young’s Cryptome meer dan 250.000 geclassificeerde documenten, een dag vòòr de publicatie door Wikileaks. Young is hierover nooit door de Amerikaanse autoriteiten aangesproken. The Guardian, overigens tegenstander van de uitlevering van Assange, neemt afstand van de beschuldiging van Grothoff. Leigh zou zijn verzekerd dat het password tijdelijk was en in zijn boek is de plek waar de files zijn opgeslagen nergens onthuld. En verder heeft Wikileaks ze vervolgens ook zelf ongecensureerd op de site gezet.

John Goetz, voormalig onderzoeksjournalist van Der Spiegel, zei in zijn getuigenis voor de rechtbank in Londen dat Assange zeer ontstemd was over de publicatie van Cryptome. Hij vertelde ook dat er daarvoor contact is geweest tussen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Wikileaks over de voorgenomen publicatie. Er zou overeenstemming zijn over de bewerking van het materiaal en het weglaten van 15.000 telegrammen.

De vraag wie de telegrammen als eerste openbaar heeft gemaakt is niet onbelangrijk. Gevestigde media als The Guardian en The New York Times hebben flink wat materiaal uit de Wikileaks gepubliceerd. Waarom zouden zij ook niet vervolgd moeten worden? Het is de reden waarom president Obama indertijd heeft afgezien van een directe aanklacht tegen Assange. Wikileaks aanklagen zou ongetwijfeld andere media meesleuren in een proces dat alle risico’s in zich heeft voor aantasting van de persvrijheid.

Waar blijven de media?

Ook op de recente zittingen van het proces kwam de situatie waarin Assange zich nu bevindt ter sprake. Psychiater Michael Kopelman waarschuwde voor een mogelijke zelfmoord van Assange als hij uitgeleverd zou worden. Zijn collega Blackwood vond dat overdreven. Declassified UK van de Zuid-Afrikaanse nieuwssite Daily Maverick onthulde vervolgens dat Blackwood in een academisch netwerk zit dat is opgericht door het Britse ministerie van Defensie en dat nauwe banden onderhoudt met het Pentagon.

In The Independent klaagt Patrick Cockburn over de geringe steun die Assange krijgt van de media. Het gaat tenslotte toch om de persvrijheid. Cockburn:

Het zwijgen van journalisten in Groot-Brittannië en de VS over de uitleveringsprocedure tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange maakt hen medeplichtig aan de criminalisering van nieuwsgaring door de Amerikaanse regering.

En verder meent hij:

De uitkomst van de hoorzitting over de uitlevering van Assange is een cruciaal keerpunt dat zal uitwijzen of Groot-Brittannië en de VS dezelfde weg inslaan naar “onliberale democratie” als Turkije, Hongarije, Brazilië, India en de Filippijnen. Wat Assange en WikiLeaks deden – belangrijke informatie verkrijgen over de daden en wandaden van de Amerikaanse regering en die informatie aan het publiek geven – is precies wat alle journalisten zouden moeten doen.

De uitspraak in het proces wordt verwacht op 4 januari 2021.

[overgenomen van Klokkenluiders en Persvrijheid waar meer informatie over het proces tegen Assange te vinden is]