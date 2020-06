COLUMN - De parlementair redacteur bij de Telegraaf had iets opgevangen over een mogelijk gebrek aan motivatie bij het kabinet. Hij informeerde daar afgelopen vrijdag bij de minister-president naar:

En is het voorstelbaar dat het kabinet, we krijgen natuurlijk de zomervakantie, we krijgen verkiezingscampagne. Is het denkbaar dat het kabinet besluit om deze periode geen nieuwe besluiten over extra maatregelen naast datgene wat al is aangekondigd?

Maar natuurlijk! Zomervakantie en dan de aanloop naar de verkiezingen in maart 2021. Het kabinet heeft wel wat beters te doen dan het land uit de coronacrisis tillen.

IJs en weder dienende gaat het politieke zomerreces in op 3 juli en gaat men per 1 september weer aan de slag. Die slag wordt ‘normaal gesproken’ onderbroken door een herfstreces (oktober), het kerstreces (december/januari) , het voorjaarsreces (februari) en (even opletten!) het verkiezingsreces (26 februari t/m 22 maart 2021).

Het kabinet gaat er vooralsnog van uit dat de coronacrisis de voor 17 maart 2012 geplande verkiezingen niet in de weg zal zitten. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat nog uitvogelen hoe die verkiezingen passend gemaakt kunnen worden aan de cornonamaatregelen.

De verkiezingen zelf door laten gaan, prima. Maar de verkiezingscampagne ook? Zolang er sprake is van crisis, is het wellicht beter geen campagne voeren. Bij eerdere calamiteiten is dat al eens gebeurd.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 27 mei 1977 werd de verkiezingscampagne stilgelegd toen vier dagen daarvoor de beruchte treinkaping bij De Punt plaatsvond. Ook in 2002 werden de campagnes stilgelegd toen negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen Pim Fortuyn werd vermoord.

In 2010 werd de verkiezingscampagne een krap weekje opgeschort, uit piëteit met de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp bij Tripoli (Libië). In 2019 werd de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen afgebroken na de aanslag op een tram in Utrecht.

De verschillen met de coronacrisis zijn evident: het ging om incidentele gebeurtenissen, waar aanzienlijk minder slachtoffers waren te betreuren en de economische impact nihil was. Bovendien werden de diverse campagnes slecht voor korte duur stilgelegd.

Hoewel de officiële verkiezingscampagne pas in 2021 loos gaat, zullen we ongetwijfeld de komende negen maanden al verkiezingsretoriek waarnemen in de debatten in de Tweede Kamer. Een informele verkiezingscampagne leg je niet zomaar stil.

Geen enkele politieke partij wil de verkiezingen afgelasten. Maar zouden de dames en heren het ook op een akkoord kunnen gooien geen campagnes te voeren? Een verkiezingsreces van negen maanden ter voorkoming van winstbejag over de ruggen van de slachtoffers en het sufgewerkte zorgpersoneel? En al helemaal om te voorkomen dat een of ander volgepakt verkiezingszaaltje weer een nieuwe corona-uitbraak tot gevolg heeft.