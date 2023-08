Verkiezingen 2023 – overzichtelijke stembiljetten

Terwijl de gevestigde parlementaire orde de vakantierust ernstig verstoord ziet omdat flink aan de bak moet om verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten moet zien te vullen, is het opvallend stil van de zijde van partijen die niet eerder een zetel wisten te bemachtigen.

Hebben zij de moed opgegeven? Zien we ze in november niet meer terug op de stembiljetten? En hebben zich (nog?) geen gloednieuwe partijen aangemeld voor de verkiezingsstrijd? Wie wil heeft nog veertien dagen de tijd om een partijnaam te registreren.

Bij de Kiesraad zijn 52 partijen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zeventien daarvan zitten nu inde Tweede Kamer. Onder de 35 andere partijen zien we ‘oude bekenden’ als de Piratenpartij, Jezus Leeft en Partij voor de Republiek.

Henk Krol lijkt vergeten zijn registratie als ‘Lijst Henk Krol’ in te trekken. Hij wordt immers nummer 2 op de lijst van Wybren van Haga’s BVNL. Dus waarom nog een eigen partij in de lucht gehouden?

Ook de roemruchte Richard de Mos heeft de administratie niet op orde. Waarschijnlijk te druk gehad met rechtszaken en coalitieperikelen in de Haagse gemeenteraad. Hoe dan ook, zijn Code Oranje staat nog steeds geregistreerd bij de Kiesraad, ondanks dat hij in 2021 vorig jaar verkondigde dat Code Oranje de komende jaren landelijk geen rol meer speelt.

De Mos was voorlichter geworden van (hee, ook al!) Wybren van Haga’s BVNL en combineert dat met zijn raadslidmaatschap.

Wie nog voor de val van Rutte IV al in beweging was, is Johan Vlemmix . Welbekend van De Feestpartij (DFP). Of de Partij van de Toekomst (PvdT). In 2002, 2003, 2012 en 2021 deed hij met die partijen mee aan de Tweede Kamervekiezingen.

Zonder resultaat. En wat doet een bevlogen opportunist dan? Gewoon onder een andere naam een volgende poging wagen. Dat zou ‘Bescherming Bevolking’ meten worden. Maar de Kiesraad steekt daar eens stokje voor. Vlemmix verzocht de Kiesraad de aanduiding ‘De Feestpartij (DFP)’ ter wijzigen in ‘Bescherming Bevolking’.

Het verzoek is afgewezen. “De Kiesraad vindt deze aanduiding misleidend voor kiezers, omdat met inschrijving van de aanduiding ‘Bescherming Bevolking’ bij de kiezer ten onrechte de indruk zou kunnen ontstaan dat de politieke groepering gelieerd is aan de voormalige civiele hulpverleningsorganisatie Bescherming Bevolking”.

Wie het in november op wil nemen tegen de gevestigde bankzitters, moet toch ook wat vaart maken. Partijen die voor het eerst meedoen aan een Tweede Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 25 september 14 dagen een waarborgsom betalen. Op 9 oktober moeten de kandidatenlijsten ingeleverd worden gemaakt.

Maar het zou wel eens een stuk rustiger op de stembiljetten kunnen worden, omdat ook partijen die ook de Kamer in willen en mensen die van plan waren met een nieuwe partij het veld te betreden, evenzeer zijn overvallen door de val van Rutte IV. Alleen beschikken zij niet over de middelen die de gevestigde partijen hebben. Ze zijn dus vrijwel kansloos.

Nu de hamvraag: heeft Rutte, door aan de strekker te prutsen, in deze context de democratie een dienst bewezen? Minder versplintering op de stembiljetten?