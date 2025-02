Tussentijds vertrokken Kamerleden

Niet alleen is de Tweede Kamer hoogst zelden compleet, de Tweede Kamerzetels worden ook regelmatig van andere bemensing voorzien. Sinds de installatie van de huidige Kamer (6 december 2023) zijn 32 Kamerleden geheel of tijdelijk vertrokken en vervangen of opgevolgd door partijgenoten.

Negentien Kamerleden vertrokken om plaats te nemen in het kabinet Schoof. Een gebruikelijk ritueel na verkiezingen en kabinetsformatie.

De mutaties van de overige dertien Kamerleden hielden verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof (3x), wisselingen binnen de fractie van een politieke partij (3x), benoemingen in het kabinet omdat andere kabinetsleden opstapten (2x) en Kamerleden die om diverse andere redenen opstapten(5x).

De dertiende mutatie is voor rekening van Lilian Helder. Zij maakte deze week bekend haar BBB-zetel beschikbaar te stellen en is daarmee het derde Kamerlid dat een coalitiefractie verlaat. Eerder stapten de NSC’ers Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger op.

De meeste wisselingen vonden plaats bij het NSC (4x) en FvD (3x). BBB, D66, GL-PvdA, SP en VVD telden elk 1 mutatie.

Dit zijn ze (onderaan de lijst nog een paar bijzonderheden

8-dec-23: Hanneke van der Werf (D66) gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof, vervangen door Marijke Synhaeve

12-dec-23: Queenie Rajkowski (VVD),gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof, vervangen door Jacqueline van den Hil

12-dec-23: Ilana Rooderkerk (D66) , gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof, vervangen door Tjeerd de Groot

13-dec-23: Sarah Dobbe (SP) wordt beëdigd wegens vertrek Lilian Marijnissen

18-jan-24: Pepijn van Houwelingen (FvD) wordt beëdigd wegens vervanging Freek Jansen

19-nov-24: Ralph Dekker (FvD) wordt beëdigd wegens tijdelijk vertrek Pepijn van Houwelingen

27-nov-24: Folkert Idsinga (NSC) wordt beëdigd wegens vervanging Tjebbe van Oostenbruggen (kabinetsbenoeming)

3-dec-24: Willem Koops (NSC) wordt beëdigd wegens opstappen Femke Zeedijk

3-dec-24: Sander Van Waveren (NSC) wordt beëdigd wegens opstappen Rosanne Hertzberger

17-dec-24: Ria de Korte (NSC) wordt beëdigd, vervangt Sandra Palmen die op 12 december 2024 in kabinet is benoemd als opvolger van Nora Achahbar, die op 15 november was opgestapt

18-dec-24: Marleen Haage (GL-PvdA) wordt beëdigd wegens vertrek Senna Maatoug (werd in december 2024 wethouder in Utrecht)

16-jan-25: Lidewij de Vos (FvD) wordt beëdigd wegens tijdelijk vertrek Thierry Baudet

3-feb-25: Lilian Helder (BBB) stapt op. Martin Oostenbrink volgt Helder op

Een paar bijzonderheden:

Folkert Idsinga (NSC) moest 2 juli 2024 het Kamerlidmaatschap opgeven wegens zijn benoeming tot staatssecretaris in het kabinet Schoof. Dat hield hij 4 maanden vol, tot hij kritiek uit de Tweede Kamer zat was en opstapte. Hij vond dat een deel van de Tweede Kamer, inclusief coalitiepartner PVV, hem te weinig vertrouwen schonk om als bewindspersoon te kunnen functioneren.

Dat draaide uit op stuivertje wisselen binnen het NSC: Tjebbe van Oostenbrugge werd staatssecretaris en moest dus zijn Kamerzetel opgeven. Idsinga ging een paar dagen later die zetel verwarmen.

Binnen het FvD vond een maand na de installatie van de Tweede Kamer al een opvallende mutatie plaats. Kamerlid Freek Jansen werd terzijde geschoven om plaats te maken voor Pepijn van Houwleringen. Dat zou tijdelijk zijn, voor zolang Van Houwelingen de parlementaire enquête corona zou helpen voorbereiden.

Nooit meer wat van Freek Jansen gehoord. Ook niet toen Pepijn van Houwelingen zich op 19 november 2024 tijdelijk uit de Kamer terugtrok voor een zelfbenoemd vaderschapsverlof. En ook niet toen 10 januari jl. ook Thierry Baudet zich tijdelijk op zijn vaderschap ging storten.

Overigens mag het een manco in de reglementen van de Tweede Kamer heten dat er absoluut geen regeling voor vaderschapsverlof is. Het verklaart voor een deel waarom de Tweede Kamer niet altijd 100% compleet is. Jesse Klaver (GL-PvdA) was tussen 4 juli en 10 september 2024 afwezig, ook wegens de vervulling van zijn vaderschap.

Gemiddeld verlaten per vierjaarlijkse periode ongeveer 35 leden de Tweede Kamer (parlement.com). Als het NSC de fractie bij elkaar weet te houden en er geen volgende spijtoptanten uit BBB en PVV opstappen zal dat tot enige rust in de zetelbezetting kunnen leiden.

Als de huidige Kamerleden zich ook een beetje inhouden met gezinsuitbreiding, of aanlokkelijke vacatures buiten de Tweede Kamer aan zich voorbij laten gaan, kan het wat zetelbezetting betreft misschien een van de rustigste Kamerperiodes worden.