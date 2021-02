De enige echte StemWijzer van ProDemos is nu ook geüpdatet en hebben we toegevoegd aan ons overzicht van stemwijzers voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021. ProDemos maakte ook een stemwijzer voor jongeren met bij elke stelling een filmpje. En we kregen een overzicht van interessante podcasts over de verkiezingen in de mail, handig voor wie niet wil lezen.