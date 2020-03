Sanders’ laatste kans?

ANALYSE - Nog geen twee weken geleden was Bernie Sanders de onbetwiste koploper van de Democratische primaries. Na overwinningen in Iowa[i] en New Hampshire en een overtuigende zege in Nevada, leek het even of de senator uit Vermont er met de nominatie vandoor zou gaan. Niets blijkt minder waar.

Na een spectaculaire winst van Joe Biden in South Carolina, is de gehele voorverkiezing op z’n kop gezet. Als een goed uitgedachte symfonie vielen alle noten op zijn plaats voor de vicepresident: binnen 72 uur stonden de (inmiddels) ex-presidentskandidaten Buttigieg, Klobuchar en O’Rourke zij aan zij met Biden. Het gematigde kamp was plots verenigd.

Super Tuesday

De resultaten op Super Tuesday logen er dan ook niet om. Van de veertien staten, wist Biden er maar liefst in 10 de meeste stemmen te behalen. Met 664 delegates op zak is Joe Biden dan ook goed op weg naar de Democratische nominatie. De hamvraag is: kan Sanders nog winnen? En zo ja, hoe?

In Amerikaanse verkiezingen is alles mogelijk. Ook al staat Sanders achter in de meeste peilingen, er is een kleine mogelijkheid dat hij Biden alsnog de nominatie kan ontzeggen. Maar om het tij te keren is een krachtige combinatie van drie factoren nodig.

1: Michigan

Nog geen vier jaar terug leek Hillary Clinton na een overtuigende Super Tuesday af te stomen op de nominatie. Ook in Michigan stond Clinton voor. En niet zo’n beetje ook: tussen Sanders en Clinton zat een gat van 25(!) procentpunt.

De uitslag bleek compleet anders. In plaats van een overweldigende overwinning voor Hillary Clinton, koos de noordelijke staat nipt voor Bernie Sanders.

Ook al mocht de uitslag niet baten voor de uiteindelijke uitkomst vier jaar terug, wist Michigan de overwinningsreeks en het momentum voor Clinton te breken. Om Biden’s opmars te breken, kan Michigan niet ontbreken in het kamp van Sanders. Zeker gezien de hoge verwachtingen na zijn indrukwekkende winst daar in 2016.

2: Warren

De tweede vereiste is de steun van Elizabeth Warren. Met haar retoriek tegen de miljardairs en bankiers ligt de senator van alle ex-kandidaten het dichtst bij de standpunten van Sanders. Nu de gematigde kandidaten vliegensvlug achter Biden zijn verenigd, heeft Sanders een bondgenoot hard nodig.

Het belang van zulke medestanders bleek op Super Tuesday, toen aanhangers van Buttigieg en Klobuchar het advies van hun kandidaat en masse opvolgden. Met haar fanatieke aanhang brengt de steun van Warren veel gewicht met zich mee.

Momenteel zijn de voormalige aanhangers van Warren ongeveer evenredig verdeeld tussen Biden en Sanders. Een officiële endorsement van Warren kan net het zetje zijn dat Sanders nodig heeft om het gat tussen hem en Biden te dichten.

3: Pers

Sinds Super Tuesday heeft Biden de media gedomineerd als “de winnaar”. Ondanks de overuren van de conservatieve aanval op de vicepresident, blijft de vicepresident best populair bij de gemiddelde Democraat.

Zolang dit aanhoudt, kan Sanders enige hoop op de nominatie vergeten. Als mensen tevreden zijn met hun kandidaat, is er immers geen reden om opeens hun stem te geven aan de nummer twee in de race. Voor een Sanders-overwinning zal een “persaanval” op Biden nodig zijn.

Negatieve persaandacht voor Biden is geen onmogelijk verzoek. De vicepresident staat immers bekend om zijn reeks onhandige uitspraken. Het feit dat hij een geschiedenis heeft van (vanuit modern oogpunt gezien) controversiële stemmingen, helpt ook niet.

Van dit lijstje, zou een negatieve perscampagne nog wel het effectiefste middel kunnen zijn in de strijd. Biden leunt vooral op de boodschap dat hij de partij kan verenigen en succesvol Trump kan verslaan.

Zodra hij meer omstreden wordt binnen de partij en zijn kansen in november lager worden ingeschat, zal je zien dat een hoop kiezers Bernie een kans geven.

Kanskaart

Het feit dat Sanders zo veel nodig heeft voor een comeback, verduidelijkt waarom Sanders compleet is ingezonken in de peilinganalyses. Zelfs op de meest optimistische websites overstijgt de senator niet eens de kans van één op tien.

Afzonderlijk gezien zijn de drie vereisten niet eens zo onmogelijk. Eén van de bovengenoemde dingen zorgt niet voor een onverwachte comeback, dat heeft Michigan vier jaar geleden laten zien. Bernie Sanders wacht niet op één mirakel, maar op drie. En nu vandaag de kiezers in een zestal staten naar de stembus gaan, moet een redding voor Sanders niet lang op zich laten wachten.

[i] Op basis van absoluut stempercentage. Pete Buttigieg maakt ook (terecht) aanspraak op de overwinning in Iowa, daar hij weer via andere maatstaven won.