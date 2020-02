Woensdagnacht (of eigenlijk al donderdag dus)

COLUMN - Oh My God. Ik keek net even op buienradar om te kijken wat het weer vandaag gaat doen. Donderdag ben ik altijd vrij en een rondje markt is dan wel even leuk. Of eindelijk eens wat puinruimen in de tuin. Dinsdag en woensdag was het raar weer, met periodes met zon, dan opeens weer slagregen en vandaag zelfs hagel.

Brievenbus

Maar toen zat ik op kantoor, en hoefde slechts een klein ommetje te maken om de brievenbus te legen. Die trouwens vol met water gelopen was (?), waardoor de 2 papieren facturen die erin lagen helemaal waren doorgelopen. Ja, die heb je nog wel eens hoor, het is zeldzaam maar je moet waakzaam blijven. In het verleden ben ik die bus wel eens vergeten, en dat levert dan zomaar een boete wegens te laat betalen op. Dus nu staat in mijn agenda dat ik elke dinsdag om half 4 even mijn ommetje maak. Het is maar een paar meter, maar je bent altijd langer bezig dan je denkt. Want de postbode mietert elke dag alle post voor nr. 34 en soms ook van nr. 32 in één van de brievenbussen. Aangezien er meer dan 10 bedrijven zitten, ben je wel even zoet met herverdelen. Dat levert ook af en toe de gênante situatie op dat je per ongeluk post voor iemand anders openmaakt, zoals buurman Art laatst onze belastingenvelop. Maar ach, Art mag dat, hij is een goeie buur én een goeie klant.

Raar weer

Maar ik dwaal compleet af, het was dus raar weer. Maar ik dacht wel dat we nu eindelijk een beetje af waren van dat enorme kutweer van de laatste weken, met die verdomde kutwind (ja sorry hoor, maar als je dagelijks 2 keer op verschillende metrostations moet wachten, waar je met mijn postuur zó vanaf geblazen wordt, dan krijg je aardig de pleuris in over dat eindeloze gewapper). Koud en nat is kut, maar die wind is ’t allerergste. Dus ik hoopte dat vandaag tenminste een beetje uithuizig-vriendelijk zou worden.

De buienradar zag er even goed uit, zo middenin de nacht. Tot ik de 24-uursvoorspelling aanzette. Oh My God (had ik dat al gezegd?). Uit het zuidwesten komt vanaf een uur of 6 een kwaadaardig uitziende deken van regen ons land teisteren. Kijk dat kreng nou, het lijkt wel een beest. Hij komt ook met een aardige rotvaart binnen, toch nog windkracht 4 zo te zien. De temperatuur blijft trouwens ook bij 4 graden steken. Gofferdomme.

Crisis

Ik bedenk nu opeens; dit kan toch ook nooit goed zijn voor de economie. In mijn omgeving staan de paden en veldjes al weken onder water, ligt het bezaaid met afgewaaide takken en andere troep. Ik denk dat menig boer met de nodige zorg naar zijn kostbare grond kijkt. Winkeliers en marktkooplui zullen nog minder omzet draaien dan normaal in deze tijd van het jaar. Buitenbouwprojecten liggen ongetwijfeld grotendeels stil. Maar goed, dat hele zootje had natuurlijk al in meer of mindere mate last van een of andere crisis, zij het PAS, PFAS of Corona.

De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan. Godallemachtig. Het doet denken aan de Plagen van Egypte. Nah ja, die associatie komt natuurlijk vooral door de sprinkhanen die Oost-Afrika aan het opvreten zijn. Maar toch. Ik verwacht elk moment het bericht dat het ergens kikkers regent.

Vandaag blijf ík in elk geval binnen.