Quote du jour | wapens naar Moldavië?

QUOTE - Tja, in Moldavië kijken ze natuurlijk ook met lede ogen naar wat er in het oosten gebeurt. Zij hebben immers ook een smalle strook van hun land waar, eh, de Russische bevolking “beschermd” door een Russische bezettingsmacht (of was het nou een “vredesmissie”?). De minister van defensie denkt er het zijne van:

“We cannot neglect the presence of an uncontrolled state that is so militarized,” Nosatii said about unrecognised Transnistria.

Maar ja:

He admitted, however, that the army is small and poorly equipped, with only about 6,500 soldiers and 2,000 non-armed personnel.

In ‘het westen’ overweegt men het land dan ook aan wapens te helpen, zodat het zichzelf kan beschermen:

Western officials have started to talk about delivering weapons to Chisinau to strengthen its defence. The British Foreign Minister, Liz Truss, recently told the UK Telegraph that the UK wanted to protect Moldova and to send guns so the country could better defend itself. However, no concrete deliveries have been mentioned.

Maar of landen dat ook daadwerkelijk gaan doen, of ze dan ook geld voor die wapens willen hebben (Moldavië is één van de allerarmste landen van Europa), en of de Moldaven het aandurven om hiermee juist in het vizier te komen van de grote, agressieve buurman in het oosten: wie het weet mag het zeggen.