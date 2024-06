Quote du Jour | Voor premier van alle Nederlanders heeft Dick Schoof geen beste papieren

Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, maakt zich in Trouw zorgen over de nieuwe premier.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij keer op keer laten zien dat law-and-order voor hem vooral order betekent. Rechtsbescherming van burgers moet het ontgelden, repressie wint, vaak gepaard met discriminatie.

Schoof won afgelopen jaar de Big Brother Publieksprijs voor het aan hun lot overlaten van burgers die onterecht op een terrorismelijst zijn geplaatst.

Als hoofd van de AIVD zette onze beoogde premier zijn handtekening onder de Sleepwet. Onder zijn bewind bleven de diensten maar vragen om meer bevoegdheden. Ook verzaakten ze belangrijke waarborgen rondom het gebruik van gegevens van burgers. Na een klacht van Bits of Freedom moest de AIVD vijf grote datasets vernietigen. Eeerder heeft hij als baas van de NCTV dekking gegeven aan het illegaal volgen van mensen via sociale media. Binnen het NCTV bestond er geen twijfel over dat de praktijk illegaal was: de wet werd willens en wetens overtreden.