Quote du Jour | Pour épater les bourgeois

In the pages of L’idiot international, the Sartre-founded journal to which Limonov regularly contributed after relocating to Paris in 1980, the writings of the “fascist Gramscian” luminary Alain de Benoist appeared alongside those of left intellectuals and assorted contrarians. One might, in hindsight, describe its offices as a veritable hub of red-brown intellectual activity, though others would shrug that the French move in mysterious ways to affront common decency — pour épater les bourgeois.

In een ziekenhuis in Moskou overleed op 17 maart de dichter, schrijver, bohemien en ideoloog Eduard Limonov. Complicaties door operaties wegens kanker deden hem de das om. Limonov werd 77 jaar oud.

Het is de moeite waard om stil te staan bij zijn leven, omdat Limonov samen met andere rebellen uit de Russische alternatieve scene, een van de oprichters was van de Nationaal-Bolsjewistische Partij, samen met propagandist Alexander Doegin en de Siberische post-punkrocker Igor Letov.

Nationaal-Bolsjewisme is een merkwaardige mix van Russisch chauvinisme, avant-gardisme, revolutionair klassenbewustzijn en fascistisch gedachtengoed.

Miskenning

Wie de levensbeschrijving van Limonov door de Brits-Poolse journalist Maciej Zurowski doorneemt, komt er al gauw achter dat de man niet gedreven werd door een behoefte om de onderdrukten in de wereld uit hun miserabele bestaan te tillen, maar dat zijn haat jegens de burgerij getekend wordt door miskende ambitie.

Die ambitie krijgt allereerst literair, en vervolgens politiek gestalte. Limonov emigreert in 1974 naar het Westen om daar naam te maken als dichter, maar in de VS stuit hij vooral op afwijzing. Een van zijn Russische vrienden zegt over hem: “Limonov leerde alles wat Amerikaans is te haten. Hij geloofde dat Amerika enkel draait om geld en dichters, intellectuelen en schrijvers.”

Het laat zich gemakkelijk raden hoe die persoonlijke afkeer van de VS zich laat vertalen naar een geopolitieke rancune, waarin het decadente Amerika na de ineenstorting van de Sovjet-Unie het ooit glorieuze Rusland kortwiekt, uitkleedt en het ontsierende korset van haar eigen kapitalisme en consumentisme opdringt. Net zoals de revolutie van 1917 de burgerij opzij schoof en ruimte maakte voor een voorname rol van Rusland op het wereldtoneel, zo zou een nieuwe revolutie dat nu ook moeten doen.

Revolutie

Die revolutie ziet Limonov niet komen van de arbeidersklasse, maar van een avant-garde van subversieve elementen in de samenleving: punks, misfits, sociale rebellen.

“The first proletarian revolution was organized and performed not by the proletarians but by misfits, hysterics, tramps, demagogues, orators, half-educated people, bums and all kind of rolling stones. The sailors, peasants and the workers joined later, but they were not the fathers of the revolution. Lenin lacked the insolence and honesty to declare that only a party of talented misfits . . . is capable of carrying out a revolution.”

Kortom, mensen zoals hijzelf.

Ik moest bij het lezen denken aan de subversieve subculturen op het internet, waar men er eveneens een nihilistische lol in schept om de draak te steken met burgerlijke welvoeglijkheden. Angela Nagle (Kill All Normies) en Dale Beran (It Came from Something Awful) verhalen bijvoorbeeld hoe de AltRight zich ontwikkelde uit de grensoverschrijdende tegenculturen op fora als 4Chan, en hoe memeoorlogen het tijdperk Trump inluidden, met quasi-ironische potsenmakers Milo Yiannopoulos als real-life klaroenblazers.

Dirtbag Left

Op links treft men online cliques als de ‘Dirtbag Left’, met podcasts als Chapo Trap House, waarin nihilistisch-linkse slackers eveneens met vulgaire humor en ironisch commentaar aantrappen tegen de status quo en ‘woke’ politieke correctheid. Niet voor niets worden leden in het zonnetje gezet door het contrair-conservatieve Spiked Online. Red Scare, ‘a cultural commentary podcast hosted by bohemian layabouts Anna Khachiyan and Dasha Nekrasova’ had juist deze week Steven Bannon te gast om eens uitgebreid over de stand van zaken in de wereld te praten.

Eerder in de week al had Khachiyan haar progressieve critici op de kast gekregen door zowel Bannon als de Sloveense filosoof Slavoj Žižek te omschrijven als intellectuele giganten, die ‘druipen van seksueel charisma’. Net als bij de shitposters op nihilistisch rechts vraag je je af of het Reviaanse spot is, en met wie nou precies de spot wordt gedreven. De revolutie zal het in ieder geval niet brengen.

Nou ja, zolang het de gevoeligheden van de burgerij maar schokt, toch?