Quote du Jour | Het ‘de armen gaan betalen’ frame

Nu de ‘klimaatontkenners’ in veler ogen ontmaskerd zijn openbaart zich in de media een nieuw frame dat ernstige gevolgen kan hebben voor het draagvlak van urgente maatregelen In Social Europe wijst Nathalie Bennett media op hun verantwoordelijkheid het hele verhaal te vertellen.

One such narrative posits that the actions needed to tackle the climate emergency and nature crisis—slashing carbon emissions and our resource consumption—must come at the expense of our quality of life. It suggests that these measures will adversely affect the lives of the poor and vulnerable, particularly communities that are currently reliant on fossil-fuel and resource-heavy industries. You might call it the ‘poor will pay’ assumption.

Dat er bij maatregelen tegen de opwarming van de aarde net als altijd ook sprake is van keuzes, dus dat het ook anders kan, blijft onderbelicht, laat staan dat berekend wordt wat de ‘armen’ zullen moeten betalen als er niet wordt ingegrepen.