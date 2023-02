Quote du Jour | Gebruik kinderpornofora enorm toegenomen

De enorme aantallen gebruikers van fora van seksueel kindermisbruik zijn volgens Van der Bruggen ‘helaas geen uitzondering meer’. Vanuit haar eerdere werk bij de politie heeft ze gezien hoe het gebruik van de fora enorm is toegenomen. ‘Het dark web was in het begin voor een klein clubje technische mensen, maar door de jaren heen is het veel toegankelijker geworden voor een hele grote groep mensen.’

Madeleine van der Bruggen is senior onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Binnenkort promoveert zij in Leiden op een data-onderzoek naar gebruikers van fora waar kinderporno wordt uitgewisseld. In het verleden werden deze fora bevolkt door een kleine groep actieve gebruikers. Inmiddels blijken echter steeds meer mensen de weg naar het dark web te vinden. En dat zijn lang niet altijd mannen van in de veertig en vijftig.

“We zien op de fora relatief veel jonge mensen voorbijkomen. Mensen die in een negatieve spiraal zitten en op zoek zijn naar legale pornografie, maar een duistere afslag nemen. Ik denk dat je bij die groep nog goed kunt interveniëren,” zo stelt Van der Bruggen in een interview met de universiteitswebsite.

De promovenda stelt in haar onderzoek zes profielen op van bezoekers van deze fora, van beheerders tot escalators, maar ook stille bezoekers: zogenaamde ‘lurkers’. Die laatsten blijken de grootste groep. De meeste bezoekers van de fora wisselen geen berichten uit, maar downloaden slechts materiaal. Deze gebruikers komen volgens Van Bruggen echter meestal niet in beeld bij politie en justitie, terwijl bezit van kinderporno wel strafbaar is.

