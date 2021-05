Quote du jour | ethiek

QUOTE - In februari van het eerste jaar begon het vak rechtsfilosofie. Het stond ingeroosterd op de donderdag aan het eind van de middag en op de vrijdagochtend daarna, de twee impopulairste momenten van de week. Vooraf hadden ouderejaars de geesten al rijp gemaakt voor het skippen van het hoorcollege. Waar het vak nog begon met een hoorcollege waarbij studenten op de trappen moesten zitten, was het aantal toehoorders in een week of drie gedecimeerd tot een man of tachtig. Als het mooi weer was en het terras lonkte, waren het er veertig.

Tja. Als we het verdommen om studenten tijdens hun studie iets te leren over ethiek, en zelfs uitstralen dat het helemaal niet zo belangrijk is… is het dan gek dat later het ethisch besef bij mensen te wensen overlaat?