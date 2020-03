Quote du Jour | Duitse economen pleiten voor Europese solidariteit

Duitse economen uit verschillende richtingen roepen eensgezind op tot meer Europese solidariteit. Europese landen moeten elkaar in deze crisis financieel bijstaan. Opmerkelijk, omdat juist Duitsland tijdens de vorige crisis steun aan Italië en andere zuidelijke landen afwees en zich ook verzette tegen gezamenlijke obligaties, een oplossing waar de auteurs nu op aandringen. De open brief is vandaag gepubliceerd in het FD (€)

Alle landen moeten de nodige maatregelen kunnen treffen om hun bevolking te beschermen, de economie te stabiliseren en deze na de crisis weer snel op gang te brengen. Om dit ondanks de begrotingssituatie voor alle lidstaten mogelijk te maken, moet Europa in deze crisis financieel één lijn trekken. De sterken moeten de zwakken helpen. Nu moet de door het lot verbonden gemeenschap die Europa nu eenmaal is, zich waarmaken. Een belangrijke les uit de laatste crisis is dat we vroegtijdig en proactief moet optreden om twijfels over de stabiliteit van het bankwezen te voorkomen en speculatieve aanvallen in de kiem te smoren.

Wij stellen een strategie voor die gebaseerd is op crisisobligaties met een gemeenschappelijke aansprakelijkheid onder verantwoordelijkheid van het Europese financiële beleid. Deze strategie omvat een sterke, maar aanvullende rol voor de Europese Centrale Bank (ECB), als borg voor stabiliteit op de markten en overdracht van het monetaire beleid. De ECB heeft reeds gereageerd op de stijgende risicopremies voor Italiaanse staatsobligaties. Nu moeten de lidstaten ondubbelzinnig en samen optreden. Als gevolg van deze gezamenlijke aansprakelijkheid zou de schuld van de meest getroffen landen relatief weinig toenemen. Doorslaggevend is dat het hier om een noodfonds ter bestrijding van de crisis gaat, dus een eenmalige maatregel.

Volgen meer voorstellen voor ingrijpende acties van zowel EU als de ECB.