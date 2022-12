Quote du jour | Armoede en solidariteit

QUOTE - Soms verschijnen op één dag twee artikelen die elkaar naadloos aanvullen. Zoals gister.* Ten eerste dit mooie interview van twee armoedeonderzoekers, op Binnenlands Bestuur:

De broers zijn het er sowieso over eens dat de inkomensverschillen in Nederland zorgwekkend zijn. ‘Armoede is terug’, zegt Godfried. ‘De vangnetten lijken losser geknoopt dan veertig jaar geleden, mensen vallen erdoorheen. Er zijn nu zelfs underground voedselbanken, voor wie geen toegang heeft tot de reguliere voedselbank. In de vorige eeuw had je ook amper “werkende armen”; nu zien we de lagere middengroepen in de problemen komen, door de energiecrisis. Armoede heeft andere verschijningsvormen gekregen en het treft nu meer mensen.’

Het schetst een droevig en misschien zelfs dramatisch beeld van een land (ja, ons land) waar de overheid niet meer zorgt voor arme mensen, maar velen teruggeworpen worden op liefdadigheid. Bestaanszekerheid als privilege, in plaats van recht. En ten tweede was er dit artikel, op De Correspondent:

En toen kwam het jaar 2013. Het jaar waarin de koning in diens Troonrede de participatiesamenleving aankondigde: ‘Van iedereen die dat kan, wordt verwacht verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving.’ Feitelijk gezien betekende dat de definitieve verschuiving van collectieve solidariteit (verzorgingsstaat) naar eigen verantwoordelijkheid (participatiesamenleving). Dat veel burgers in een kwetsbare positie hierdoor klem zijn komen te zitten, weten we al langer dan vandaag.

De huidige ellende in de maatschappij als gevolg van bewuste politieke keuzes, sinds de jaren 80, en in een stroomversnelling geraakt sinds de kabinetten Rutte. En als we de opiniepeilingen mogen geloven, is de reactie van de gemiddelde Nederlander: meer van dit!

*Jajaja, de critici onder u kunnen hierbij opmerken dat het feitelijk om de Quote du gisteren** gaat, maar die categorie hebben we nu eenmaal niet.

**Neen Frans was vroeger op school niet mijn sterkste vak.