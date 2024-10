PVV heeft tijdens de begroting mobiliteit en infrastructuur huiswerk niet gedaan

ANALYSE - door Bram van Gendt

PVV-woordvoerder mobiliteit en infrastructuur, Hidde Heutink (PVV), wil dat de NS zich beperkt tot zijn primaire taak: het vervoeren van mensen. De PVV denkt daarmee onder andere de fikse prijsstijgingen te kunnen tegengaan. Vooral de vergroening van de NS-gebouwen is voor de PVV een doorn in het oog. Terwijl de NS de prijzen laat stijgen en mensen in overvolle wagons vervoert, wordt er geïnvesteerd in het vergroenen van de stations. Ook andere nevenactiviteiten zouden moeten worden afgestoten, zoals horecagelegenheden. De PVV vindt het bovendien schandalig dat de NS geld spendeert aan het onderhoud van historische monumenten.

De NS heeft als doel gesteld 2.500-5.000 vierkante meter te vergroenen, en hiervoor is een ecoloog aangesteld om dit in goede banen te leiden. Als ik de tarieven opzoek voor het aanleggen van groendaken, dan kost dit ongeveer 75-150 euro per vierkante meter. Voor het vergroenen van de openbare ruimte (bijvoorbeeld de aanleg van bloemenmengsels) kost het 9,50-45 euro per vierkante meter. Wanneer je de salariskosten van de ecoloog (50.000-70.000 euro) en de onderhoudskosten voor deze vergroening meerekent, kom je op jaarbasis nog niet eens aan een miljoen euro aan kosten. Maar dan heb ik slechts de kosten meegenomen; de vergroening heeft ook maatschappelijke en financiële baten. De aanleg van groendaken zorgt ervoor dat energiekosten bijvoorbeeld gedrukt kunnen worden en daarnaast vangt dat extra groen ook een bepaalde hoeveelheid CO2 op. Het is bovendien niet zo dat dit een enorme kostenpost is waarmee je prijsverlagingen kunt realiseren: de totale kosten van de NS bedragen circa 4 miljard euro, 1 miljoen euro voor vergroening zou dus slechts 0,025% van de totale kosten uitmaken.

Daarnaast wil de PVV de horecataak van de NS afstoten. Als we kijken naar het jaarverslag van de NS, dan zien we dat de NS bijna een half miljard euro (483 miljoen euro) verdient aan ‘stationsontwikkeling en -exploitatie’ (waaronder vermoedelijk ook retail valt). De PVV wil dus een nevenactiviteit afstoten die er juist voor zorgt dat de kaartjes voor de trein en de investeringen in het openbaar vervoer betaalbaar blijven. Anders staan deze delen van de stations gewoonweg leeg en is er een aanzienlijk verlies aan bijvoorbeeld huurinkomsten, terwijl de onderhoudskosten van de NS-gebouwen gewoon doorgaan. Het grote winkelbestand heeft tot slot positieve effecten op de klanttevredenheid. Als je de drukte op de autowegen wil ontlasten (die politieke wil is er), is zo’n levendige retail- en horecasector belangrijk om automobilisten over te laten stappen naar het OV.

Verder vindt de PVV het belachelijk dat de NS geld spendeert aan het onderhoud van historische monumenten. Als de PVV zich even had verdiept in de geschiedenis van het Nederlandse treinwezen, dan zou men weten dat dit vanaf de negentiende eeuw is ontstaan. Daarom zijn er nog altijd diverse prachtige negentiende-eeuwse panden die als treinstation fungeren en tegelijkertijd zijn aangemerkt als historisch rijksmonument, zoals het prachtige, bijna aandoenlijke Station Kapelle-Biezelinge uit 1868 (zie bovenstaande foto). Wil de PVV deze stations afbreken en er nieuwe, industriële gebouwen voor terugbouwen? Of hecht de PVV—als zelfverklaarde nationalistische partij—ook waarde aan een passend onderhoud van deze gebouwen, zoals deze monumenten naar mijn mening echt verdienen? Dit is weer die typische kortzichtigheid die we van de PVV gewend zijn!

Kortom, de PVV heeft zijn huiswerk niet gedaan. Na slechts een uur op het internet rondzoeken, heb ik al vastgesteld dat de voorstellen en ideeën niet toereikend zijn om de verschraling van het openbaar vervoer te voorkomen. Sterker nog, de ideeën van de PVV zullen juist leiden tot stijgende prijzen, terwijl onze prachtige rijksmonumenten, die bij onze vaderlandse geschiedenis horen, verloederd achterblijven of worden afgebroken. Dit bewijst opnieuw het totale amateurisme bij deze partij. Dit is vooral problematisch omdat de PVV niet alleen de grootste fractie is, maar sinds de zomer zelfs de belangrijkste regeringspartij van ons land is! Dit zal op termijn de kwaliteit van ons landsbestuur raken, en een kabinetsval is dan ook in het landsbelang, dat is wel duidelijk.

Bronnen:

Open Monumentendag. (z.d.). Historische stations. Geraadpleegd op 8 oktober 2024, van https://www.openmonumentendag.nl/stations/.

NS. (2023). NS Jaarverslag 2023: Een jaar met twee gezichten. Geraadpleegd op 8 oktober 2024, van https://www.nsjaarverslag.nl.

Stad en Groen. (2022). Plantmethodes voor de openbare ruimte – een overzicht. Geraadpleegd op 8 oktober 2024, van https://www.stad-en-groen.nl/article/39468/plantmethodes-voor-de-openbare-ruimte—een-overzicht.

Homedeal. (2024). Wat kost een groendak? 2024 prijzenoverzicht. Geraadpleegd op 8 oktober 2024, van https://www.homedeal.nl/dakbedekking/kosten-groendak/.

Homedeal. (2024). Wat kost tuinonderhoud? 2024 prijzenoverzicht. Geraadpleegd op 8 oktober 2024, van https://www.homedeal.nl.

Hovenier-Gigant. (z.d.). Tuinonderhoud wat zijn de prijzen per m²?. Geraadpleegd op 8 oktober 2024, van https://www.hovenier-gigant.nl.

Hovenier Website. (2024). Tuinonderhoud prijzen >> Advies & Inzicht in de kosten. Geraadpleegd op 8 oktober 2024, van https://hovenier.website.



Dit artikel is overgenomen van anti-populista. Stukken op dat blog worden geschreven als bijbaan, dus mocht je het stuk waarderen kun je dat ook financieel laten blijken via deze link.