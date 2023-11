Mogelijk twee Groenlinks-PvdA kandidaten met voorkeur de 2e Kamer in

DATA - Na een analyse van de beschikbare gedetailleerde uitslagenlijsten per gemeente van de verkiezingen van afgelopen woensdag komt naar voren dat zeer waarschijnlijk een en mogelijk zelfs twee kandidaten van de lijst van Groenlinks/PvdA met voorkeur in de Kamer gekozen worden.

De meeste kans maakt Danielle Hirsch, nu op plek 27 van de lijst. Ze zit al bijna tegen de grens aan van een kwart van de kiesdeler (naar verwachting rond de 17.500). Of Marleen Haage het ook gaat halen zal sterk afhangen van de uitslagen in Amsterdam. Daar is op dit moment de voorlopige uitslag nog niet van gepubliceerd.

Wat verder opvalt is dat de nummer twee van de lijst van Groenlinks/PvdA, Esmah Lahlah, op ruime afstand nu de meeste stemmen heeft van alle niet-lijsttrekkers.



De twee kandidaten die daarmee mogelijk niet in de kamer komen zijn respectievelijk Luc Stultiens en Jimme Nordkamp (in die volgorde).

Bij geen van de andere partijen is er iemand die niet al op een verkiesbare plaats staat die in de buurt komt van de het benodigde aantal voorkeursstemmen.

In de huidige voorlopige uitslagen die gebruikt zijn, zitten 9,06 miljoen stemmen. Dat is ruim 87% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Van 317 gemeenten was de data beschikbaar. Let op, het gaat om voorlopige uitslagen. Pas vrijdag 1 december worden de uitslagen definitief. Morgen (maandag de 27e) moeten alle uitslagen bij de Kiesraad binnen zijn. Installatie nieuwe kamer is op 6 december.

Voor de Open Data en Open Verkiezingsdata liefhebbers de volgende extra opmerkingen:

– 80% van de gemeenten (inclusief de eilanden) heeft in OSV4 formaat de uitslagen gepubliceerd in leesbaar en bruikbaar standaard CSV formaat met een standaard naam.

– Bij 5% van de gemeenten was er geen pagina te vinden met (voorlopige) uitslagen op detailniveau (via de lijst van de Kiesraad)

– Bij 5% van de gemeenten was het OSV4 bestand niet beschikbaar, alleen de stemmingen in PDF formaat

– Vier gemeenten hadden het OSV4 bestand in Excel formaat

– Drie gemeenten hadden het OSV4 bestand in XML formaat

– Twee gemeenten hadden het OSV4 bestand in PDF formaat

– Een gemeente had het OSV4 bestand in TXT formaat

– Twee gemeenten hadden het bestand in een verkeerde codering (moet UTF-8 zijn)

– Ongeveer 25 gemeenten hadden een afwijkende naam voor het OSV4 bestand.

Update 22:15 uur: Omdat de nummer 17 van de lijst al tijdens de verkiezingen heeft aangegeven niet de zetel in te nemen, schuift alles 1 plaats op. En zou het Haage zijn die dan op plek 25 staat en door Hirsch ingehaald wordt. Tenzij ze zelf ook voldoende voorkeursstemmen heeft natuurlijk.