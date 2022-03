MeNSeNSmokkel

Gisteren kondigde de NS aan dat mensen uit Oekraïne de komende tijd gratis met de trein kunnen reizen. Het kan verkeren. Nog maar drie maanden geleden werd je door het OM voor het gerecht gesleept als je een vluchteling uit een land waar Poetin verschrikkelijk huishoudt een lift gaf, nu bieden onze Nationale Spoorwegen aan iedereen te vervoeren die maar een paspoort heeft uit een land waar Poetin verschrikkelijk huishoudt. Ik zou me als veroordeelde ‘mensensmokkelaar’ toch wel ernstig genaaid voelen.

To all refugees of Ukraine, your passport is your train ticket to the Netherlands. We hope NS can play an active part in helping Ukranian families travel to safety at this time. We wish you safe travels.#StandWithUkrainehttps://t.co/NVqj6CetGA

— NS online (@NS_online) March 1, 2022