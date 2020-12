Leiden krijgt leerstoel cultuurmarxisme

Filantroop George Soros financiert een leerstoel cultuurmarxisme aan de Universiteit Leiden. Twintig onderzoekers zullen niet alleen wetenschappelijke artikelen schrijven, maar ook het nieuwe verplichte vak doceren aan alle studenten.

‘We zijn de afgelopen tijd een beetje in de extreem-rechtse hoek beland, dus dit aanbod van Soros was meer dan welkom’, zegt Carel Stolker, rector maginficus van de Universiteit Leiden. ‘Het is tenslotte eenvoudiger om voor het oog de balans te herstellen dan de uitwassen aan te pakken. De universiteit van Cleveringa laat zich niet op eenzijdig extremisme betrappen.’

Naar verluidt zou Leiden met een laatste-momentactie het geld hebben weggekaapt voor de Universiteit van Amsterdam, die vanouds een cultureel en marxistisch bolwerk is. ‘We hebben als de universiteit van Cleveringa dus wel wat in te halen’, aldus Stolker. ‘Daarom hebben we er meteen ook een verplicht vak van gemaakt. Als je studenten gaat indoctrineren, moet je het goed doen.’

Uit een quick scan van de universiteit bleek bijvoorbeeld dat studenten geen benul hadden van de oikofobe destructieagenda die zij als toekomstige elite geacht worden te hanteren. Ook concrete maatregelen om de massa-immigratie te bevorderen konden zij niet noemen. Stolker: ‘Colleges cultuurmarxisme zijn broodnodig, want op alle fronten blijven onze studenten achter in hun begrip van dit Joodse complot. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Wij zijn tenslotte de universiteit van Cleveringa.’

Omvolking

Het onderzoek van de vakgroep cultuurmarxisme zal zich met name richten op omvolking, omdat uit immigratiecijfers blijkt dat deze niet op koers ligt. Door Afrikaanse docenten uit te nodigen en die vervolgens in de illegaliteit te laten verdwijnen hoopt de Universiteit Leiden ook zelf actief een bijdrage te kunnen leveren aan de omvolking.

Hoogleraar Afshin Ellian, zelf gepasseerd voor de nieuwe vakgroep, is blij met het initiatief: ‘Ik waarschuw al jaren tegen de gruwelen van het cultuurmarxisme, maar dat was altijd aan dovemansoren gericht. Men had geen flauw benul waar ik het over had. Daar komt nu hopelijk verandering in.’

Ook Ellians collega Paul Cliteur is in zijn nopjes: ‘Ik ben altijd een groot voorstander geweest van het aan de schandpaal nagelen van linkse docenten. Dus is het erg fijn dat ik daarvoor straks ook aan mijn eigen universiteit terecht kan. Ik heb de eerste intimiderende mails al klaarliggen.’

Wie de nieuwe vakgroep gaat leiden, is nog niet bekend. In de wandelgangen doet de naam van GroenLinks-coryfee Wijnand Duyvendak de ronde, maar ook documentairemaakster Sunny Bergman wordt genoemd. ‘Allebei zeer goede kandidaten die in wetenschappelijke statuur niet onderdoen voor Cliteur en Ellian’, zegt Stolker. ‘Maar we zullen eerste een zorgvuldige procedure doorlopen. De universiteit van Cleveringa gaat niet over één nacht ijs.’