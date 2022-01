Kunst op Zondag | Uitgaan na de lockdown

Uitgaan na de Lockdown

Weet je, als we straks weer uit mogen,

als we straks weer feest mogen vieren,

naar de kroegen, de stad in, tot laat,

tot erg laat, de straat over, flesje bier

in de hand, zingend hier, pissend daar,

in mekaars armen hangend, beetje

schreeuwen weetjewel, beetje lallen,

zo blij als een kistkalf in de wei,

geen avondklok, wel bier en nog eens bier,

boel plezier, buren boos maar boeien,

wij zijn los, wij vieren feest, mag iedereen

weten, kots in het portiek, fietsen omgooien,

gewoon geintjes weetjewel, huissleutel kwijt,

aankloppen, bellen, bonzen, roepen, buren boos,

muziek nog in de kop, die kroeg, man, man, man,

hossen, struikelen, meisje gemist, wel gezien,

volgende keer misschien. Ochtendgloren,

grauwe kop, helemaal brak, bonzend hoofd,

ogen dik, trage wereld, droge mond, sigaret.

Gordijnen dicht, luxaflex gesloten, mobiel uit,

nee, toch aan, dit wil je niet missen, laatste

berichtjes, hoe ist? En jij denkt: dit was het dus,

zo was het dus, zo gaat het worden. Je denkt:

Ik weet eigenlijk niet of ik het allemaal wel

weer net zo leuk ga vinden als vroeger.