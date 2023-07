Kunst op Zondag bezoekt achtste editie ARTZUID

VERSLAG - In de groene longen van Amsterdam, langs de Apollo- en Minervalaan staan 50 kunstwerken in het kader van ARTZUID. Dit is de achtste editie van het kunstinitiatief. De werken die je hier ziet, zijn gemaakt door een mix van internationale kunstenaars en jong Nederlands talent. ARTZUID is een gratis evenement dat 7 dagen per week 24 uur per dag open is. Je hebt tot en met 24 september om de 50 beelden te verkennen.

Curator Jasper Krabbé

Voor elke editie nodigt de Stichting ArtZuid een andere curator uit om het tweejaarlijkse evenement samen te stellen. De eerste editie was in 2008 te zien. “Het idee was toen om Berlages statige lanen door middel van kunst wat vriendelijker te maken, minder afstandelijk ook, dichter bij Amsterdam als stad”, aldus Cintha van Heeswijkck-Vergeer, directeur van de Stichting ArtZuid. Voor deze editie is dat beeldend kunstenaar Jasper Krabbé (Amsterdam, 1970). Krabbé pleit voor street power, meer de straat op voor jongeren om zich te manifesteren en hun identiteit te ontwikkelen.

Je bent goed zoals je bent!

Het advies van Jasper Krabbé voor alle jongeren is: “je bent goed zoals je bent”. De wereld anno 2023 is op veel vlakken in beweging. Dit maakt onder andere jongeren onzeker. Jasper Krabbé is een kind van de jaren tachtig. Hij is gevormd door de graffitwereld in Amsterdam. De opkomst en ontwikkeling van graffiti vierde in zijn tienerjaren hoogtij. Voor de achtste editie van ARTZUID heeft Krabbé beelden gekozen die dicht bij de belevingswereld van de jongeren liggen. Denk daarbij aan (Neo)Popart, Arte Povera en Nouveau Realisme. Je ziet hier een grote variatie aan sculpturen met veel kleur, herkenbare objecten en maatschappelijke betrokkenheid.

“Popart is nog steeds relevant.

Veel hedendaagse kunstenaars hebben er een echo van in hun werk.”

Jasper Krabbé (Parool 18.11.2022)

Boven: Carin Scholten, Monika Dahlberg (centrum), Hans van Bentem beneden: David Annesley en Jean Dubuffet © foto Wilma Lankhorst.

Thema Transfer

Het thema van de achtste editie is Transfer. Er is een speciaal leerprogramma voor de jeugd opgezet en er zijn kinderschoolkampen voor kinderen van 5 tot 12 jaar. “Kunst kan helpen om dichter bij je gevoel te komen, maar ook om inspiratie en richting te geven”, aldus Krabbé. Hij heeft 46 kunstenaars gevraagd voor de editie van 2023. Tien van hen laten nieuw werk zien. Curator Krabbé heeft hen gevraagd om werk te laten zien dat een reflectie is van de populaire jongerencultuur. Onder hen is de Amsterdamse streetartist Frankey. In een serie ‘artist talks’ kun je deze zomer nader kennis maken met 14 van de deelnemende kunstenaars. Kijk hier voor alle informatie.

Paviljoen ARTZUID

Op het snijpunt van de Minervalaan en de Apollolaan staat het ontmoetingspaviljoen van ARTZUID. Hier kun je een papieren versie van de routemap kopen. Er is ook een onlineversie te koop via de bekende online aanbieders. Hier kun je onder het gemak van een kop koffie of iets fris de catalogus bekijken, kaarten van de sculpturen kopen en er zijn verschillende mini-versies te koop van beelden die je hier kunt zien.

Een van die mini-versies is het beeld JMB on Tour Saint Jacques (2023), een eerbetoon van Jasper Krabbé en kunstenaar Jean Michel Basquiat. In het Centre Pompidou bezocht Krabbé een expositie over Basquiat. Daarna zag Jasper een beeld van een leeuw met vleugels. Deze sculptuur stond op de gotische toren Saint-Jacques. Dit beeld uit de 15 eeuw, maakte diepe indruk op Krabbé en het leek hem het perfecte symbool voor de weg van een kunstenaar. De leeuw als koning van het dierenrijk en in deze versie ook nog gevleugeld. Het verwijst naar het werk van de kunstenaar. De artiest heeft kracht nodig om te creëren en gaat vaak in tegen de heersende smaak. Hierdoor krijgt hij/zij vaak tegenwind in de vorm van kritiek.

Gouden moment

Genietend in de schaduw van een kop koffie zie ik iets verderop een gouden bank, Job Smeets (1969) noemt zijn ontwerp ‘Je neemt jezelf mee’ – Bring Yourself (2023). Als ik later dichter bij kom, zie ik een asbak op de rechter armsteun en op de zitting ligt een schetsboek met daarop een sigarenkistje. Smeets brengt hiermee een ode aan ontwerper Jan des Bouvrie die in 2020 overleed. De titel van het werk verwijst naar een mantra van Des Bouvrie dat je jezelf altijd overal mee naartoe neemt. Het is alsof Jan net even weg is om iets te halen.

Schuin achter de bank staat de BMW Art Car (1991) die door kunstenaar David Hockney (1935) is beschilderd. Hockney is de bekendste nog levende vertegenwoordiger van de Pop Art. Met zijn ontwerp wilde Hockney de binnenkant (interieur) van de auto zichtbaar maken aan de buitenzijde. Je ziet de bestuurder, met op de achterbank zijn teckel.

Kloppend hart

Het kloppend hart van ARTZUID is het park voor het ontmoetingspaviljoen. In het hart van de exposite staan maar liefst 14 werken dicht bij elkaar. Ik zie een kan, korte poten Geel (2023) van Klaas Gubbels (1934) en de blauwe hond (Soulmate (2017) van Marjolijn Mandersloot (1959). Midden op het grasveld staat een vette auto te blinken in de zon. Dit werk, de Fat Convertible (2019) is van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm (1954). Absurditeit, zoals het huidige overmatige consumptiegedrag is een rode draad in Wurms werk. Wurm beeld statussymbolen uit met een maatje meer. Hierdoor roept hij vragen op over macht, rijkdom en lichaamsgewicht.

Iets verderop laat Robert Indiana (1928-2018) ons kennis maken met Imperial Love (1966-2017). Hier is een variant op LOVE te zien waarin het woord gespiegeld is. Het idee is dat er zo nog meer naastenliefde over Amsterdam wordt verspreid. Met deze mooie gedachte sluit ik mijn ARTZUID-bezoek af.

ARTZUID is nog tot en met 24 september 2023 elke dag in Amsterdam aan de Apollolaan en de Minervalaan te verkennen. In het weekend worden er om 13.00 uur instaprondleidingen aangeboden. Hiervoor kun je je online aanmelden (niet gratis).

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© gebruik van de foto’s met dank aan en met toestemming van ArtZuid en alle genoemde kunstenaars.

¹ Schrijfwijzer artzuid: De Stichting staat geregistreerd als ArtZuid, het evenement als ARTZUID.