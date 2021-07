Kunst op Zondag | Bericht van Mila

Bericht van Mila, de afwezigheidsassistente van Michiel

‘Ik ben de afwezigheidsassistente van Michiel.

Michiel kan nu even geen gedicht leveren op dit blog,

vandaar dat u het nu even moet doen met mij. Michiel

vaart op dit moment op de Kager Plassen in een roeibootje.

Tenminste, dat bericht liet hij achter voor mij: ’Mila, als je

dit leest, dan vaar ik op de Kager Plassen in een roeibootje.

Met mijn vader en onze hond Barra, een langharige Schotse Collie.’

‘Hij weet niet wanneer, o, sorry, dit ben ik weer, Mila,

de afwezigheidsassistente van Michiels blog, hij weet niet

wanneer hij weer terug is en een gedicht levert.

Hij heeft nog wel een appje gestuurd. Ik citeer het: ’Mila!

De roeispanen maken wakken in het kroos. En Barra

zag een stel eenden binnen zijn jachtbereik, zag de groene

vlakte, berekende zijn kansen, of juist niet,

dat heb je met instinct, en had kennelijk de kroosvlakte

voor vast grasland aangezien- en was daarop gesprongen.

Hij ging kopje onder. Waarschijnlijk tot zijn eigen

onbegrip en verbijstering.

Daarna moest het dier weer aan boord gehesen,

vol van druipende natte vacht en kroos.’

‘Dus, Mila,’ besloot het appje, je begrijpt, tot gedicht

leidt het niet, maar ik vermoed dat het beeld van die hond,

die, poten op de rand, naar eenden blaft, die uit de boot,

op dat kroos stapt, mij wel een tijdje bij zal blijven.’