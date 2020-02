Klaas Dijkhof de Goedmens

1911 postcard - pigs' tails spelling out the year

OPINIE - Wat een hoop goede bedoelingen weer van Klaas Dijkhof. Ja, hij lijkt wel een goedmens! Maar als hij dat echt was zou hij structurele maatregelen nemen en het niet laten bij lapwerk dat ik hem hier zie voorstellen:

Structureel is: strengere straffen voor overtreders, een goed gefinancierd controle apparaat dat echt onafhankelijk is en niet onder directe controle staat van het ministerie. Alleen door het regelmatig, onaangekondigd controleren van bedrijven, en door te niet schromen om in te grijpen als daar reden voor is, zullen bedrijven hun gedrag verbeteren. Dat is niet omdat er in slachthuizen slechte mensen werken maar omdat bedrijven die het wel goed willen doen het afleggen tegen concurrenten die de kantjes er vanaf lopen: zij kunnen immers veel goedkoper werken. (Dit, geheel terzijde, is een kern stuk in de leer van marktwerking. Vreemd dat de profeten van de markt dit nu juist niet zien.)

Ik geloof graag dat hij het goed bedoelt. Maar wat ik van deze regering (en voorgaande, ook CDA, PvdA, CU en D66 dragen verantwoording) steeds zie is dat het altijd blijft altijd bij incidenteel optreden en brandjes blussen zoals in de Fipronil-Affaire. Als de crisis bezworen is gaat men gewoon door met het huidige landbouwbeleid, met een paar kleine tweaks hier en daar. Roos Vonk heeft er een dagtaak aan om de gevolgen te documenteren.

En er kan nog veel meer, begin bijvoorbeeld eens met strengere wetgeving om de behandeling van de dieren te verbeteren: voldoende ruimte, dier – varkens – vriendelijke leefomstandigheden, etc, etc. Oh, en vergeet ook het milieu niet.

Mijn punt is: waarom begin hij daar niet over? Omdat dan de prijs van het vlees stijgt. En kost geld. Net zoals ook een toezichthouder met voldoende mankracht geld kost. De mooie woorden en goede bedoelingen worden niet met beleid concreet gemaakt, integendeel. Geld regeert Nederland, en de VVD is partij die opkomt voor het belang van hen die het verdienen, niet voor dierenwelzijn of het milieu. Niet voor uw of mijn belang.