Kamp Moria op slot

ELDERS - Griekenland vreest de ‘tikkende tijdbom’ op Lesbos. Op veel steun uit de andere EU-lidstaten hoeft het land niet te rekenen.

De Griekse autoriteiten hebben het overbevolkte vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos vrijwel volledig afgesloten uit vrees voor de uitbraak van een corona-virus epidemie. Hulporganisaties werken grotendeels van buiten het kamp. De 18.000 bewoners van Moria kunnen onmogelijk voldoen aan de regels van hygiëne en sociale afstand. Er is één douche op 500 mensen en 160 mensen delen een toilet. Honderden mensen staan per dag soms uren in de rij bij de voedseluitgifte. Om enige verlichting te brengen in de situatie heeft Oostenrijk gisteren 181 containers toegezegd voor de vluchtelingencentra.

Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Portugal, Litouwen, Kroatië en Zwitserland hadden eerder al toegezegd om in totaal 1600 onbegeleide kinderen op te nemen. Unicef telde meer 5.463 onbegeleide kinderen, waarvan er 1.752 in overbevolkte opvangkampen zitten. Het zijn voor het merendeel jongens tussen de 14 en 18 jaar en ze komen uit Afghanistan, Pakistan en Syrië. Volgende week vertrekken de eerste elf kinderen naar Luxemburg, vijftig kinderen gaan naar Duitsland. Deze eerste groep bestaat uit kinderen onder de 12 jaar. Of de Duitse wens om alleen meisjes te sturen gehonoreerd wordt is nog onzeker. De coronacrisis maakt het overbrengen van de kinderen niet makkelijker vanwege de beperkingen in het vliegverkeer en allerlei andere veiligheidsmaatregelen.

Crisis op crisis



De coronacrisis treft Griekenland extra zwaar omdat het land eigenlijk nog niet is bekomen van de vorige economische crisis waarin Europa het land dwong tot een buitensporig zware bezuinigingspolitiek. Daarbovenop moet het alle zeilen bijzetten om de toestroom van migranten op te vangen zo lang datzelfde Europa er niet in slaagt een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen. Het land had gehoopt dit jaar een flinke stap in de goede richting te kunnen zetten met een bloeiende toeristenbranche. De sector was verantwoordelijk voor de helft van de economische groei in 2018, meer dan 20% van het BBP (90% in sommige delen van de zuidelijke Egeïsche Zee) en een kwart van de banen in het land. De toeristenindustrie is vooral een zaak van kleine ondernemers die weinig middelen achter de hand hebben om maandenlang zonder inkomsten hun bedrijf overeind te houden. Sommigen vrezen een geheel verloren seizoen. Zolang de crisis niet helemaal is uitgewoed zullen er beperkingen blijven bij het reizen van en naar Griekenland. Op Rhodos overweegt men alle hotels en resorts voor dit jaar te sluiten omdat open houden en afwachten tot het beter wordt alleen maar geld kost. Anderen hopen op het binnenlands toerisme. Maar ook dat is voorlopig volledig stilgelegd.



Thuis blijven

Sinds woensdag geldt in elk geval tot 27 april een strenge lock-down. Dat betekent onder andere dat kerken, ook met de Paasdagen gesloten zullen zijn. Er zijn hoge boetes in het vooruitzicht gesteld voor iedereen die de regels overtreedt. Van eiland naar eiland reizen is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Het aantal geregistreerde besmettingen is vooralsnog bescheiden, nog geen tweeduizend. Het aantal coronadoden stond donderdag op 86.

‘Schild van Europa’

Vorige maand heeft de EU Griekenland 700 miljoen euro extra toegezegd voor grensbeveiliging en de opvang van migranten. Dat het eerste de EU meer waard is dan het tweede gaf Commissievoorzitter Von der Leyen aan toen ze op bezoek was bij Griekse grenswachters die duizenden migranten buiten de deur moesten houden nadat Erdogan de Turkse grens had opengesteld. Het extra geld was een gebaar van solidariteit met Griekenland als ‘schild van Europa’, zei ze.

Nu het Fort Europa weer op sterkte is gebracht kunnen we zien hoever de solidariteit met de Griekse bevolking werkelijk reikt in de besluitvorming over het pakket maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de corona-epidemie. Ook nu is er weer een hoofdrol voor een Nederlandse minister van Financiën. De angst voor het binnenlandse effect van maatregelen die uitgelegd kunnen worden als ‘méér Europa’ is groter dan voor het risico van een isolement binnen de EU.

SOS Moria

De aangekondigde hulp uit de EU, hoe die er ook uit ziet, zal niet van de ene dag op de andere ingezet kunnen worden. Voor de migranten op Lesbos en elders in Griekenland moet echter nu dringend een oplossing worden geboden. De Nederlandse huisarts Steven van de Vijver is een petitie gestart waarin de EU op haar verantwoordelijkheid wordt gewezen voor het lot van de duizenden opgesloten migranten als de coronavirus-epidemie daar doorbreekt. Bijna 7000 artsen en 47.000 anderen hebben deze oproep inmiddels ondertekend: