Kabinetsformatie: geit op dood spoor

COLUMN - Het liep al niet geweldig, maar nu is de kabinetsformatie definitief op doodlopend spoor geraakt. De vraag wordt namelijk: wanneer stapt D66 er uit? Die vraag geldt ook voor de ChristenUnie.

Want dat deze twee partijen, net als ten tijde van Rutte III weer veel van hun ‘schatten’ moeten inleveren, ligt erg voor de hand. VVD en CDA vinden in beide Kamers voldoende steun op rechts om al te ‘linkse’ wensen van D66 en ChristenUnie de prullenbak in te manoeuvreren.

Wanneer krijgen D66 en ChristenUnie door dat ze aan het kortste eind zullen trekken? Anders gezegd: valt het kabinet Rutte IV voor haar inhuldiging of daarna?

In de eerste ronde van de kabinetsformatie gaf Rutte aan verkenners Jorritsma en Ollongren door dat hij het liefst een coalitie zag met zoveel mogelijk zetels in de Eerste Kamer. Hij stelde toen voor ook naar nieuwkomer JA21 te kijken, want die partij zat met zeven zetels in de Eerste Kamer (na afsplitsing van FvD).

Een paar rondes verder noteerde informateur Hamer in haar eindverslag dat Kaag “met het oog op de stabiliteit een meerderheid in de Eerste Kamer wenselijk acht.”

Toch is het argument nu dat ze voor een meerderheidskabinet opteren. Een krappe meerderheid van slechts 77 zetels in Tweede Kamer. In de Eerste Kamer hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie momenteel 32 zetels. Zes te weinig voor een meerderheid.

In de Tweede Kamer moeten de beoogde coalitiepartners er wel zeker van zijn dat ze te allen tijde op die 77 partijgenoten kunnen rekenen. Anders gaat er meer tijd zitten in het ‘sensibiliseren’ van al te kritische fractieleden dan in het oplossen van ‘de grote vraagstukken’.

Hier is overigens in voorzien door Wouter Koolmees als tweede informateur aan te stellen. Van hem werd bekend dat-ie vreselijk de pest heeft aan Kamerleden van coalitiepartijen, die al te nauw samenwerken met oppositiepartijen. Herinnert u zich de ministerraadnotulen nog?

Koolmees beklaagde zich over Pieter Omtzigt (in 2019 nog bij het CDA) en Helma Lodders (VVD) die naar Koolmees’ idee “een gezamenlijke strijd met mevrouw Leijten tegen staatssecretaris Snel voeren”. Koolmees zelf ondervond tegenwerking van “de woordvoerder van de VVD-fractie, de heer Wiersma In de kwestie van de uitvoeringsproblematiek bij het UWV”.

Koolmees voegde daar nog aan toe: “Overigens speelt het vraagstuk van activistische woordvoerders van coalitiefracties niet alleen bij de VVD- en CDA-fracties, maar ook bij de andere twee coalitiefracties.”

Vervolgens lezen we in de complete notulen): “De minister-president kan zich vinden in de inbreng van minister Koolmees.”

Minister Hoekstra sluit zich aan bij minister Koolmees en meldt dat hij en minister De Jonge “veel tijd en energie hebben gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt, met overigens beperkt succes.”

Minister Ollongren kan zich vinden in de bijdragen van voorgaande sprekers, in het bijzonder de constatering dat het behulpzaam zou zijn als enkele leden van de Tweede Kamer zich terughoudender zouden opstellen.

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga merkt op dat het “in geen geval het acceptabel te noemen is dat coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties.” Gevolgd door: “De minister-president beaamt dit.”

Alleen toenmalig minister Kaag “laat weten minder moeite hebben met het verschijnsel dat leden van de coalitiefracties in de Tweede Kamer zich openlijk tegen het kabinet afzetten. Het is immers in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd, ook door leden van de coalitiefracties.”

Remkes en Koolmees gaan vandaag aan de slag in wat de finale moet worden van de formatieklucht. Nu maar wachten op het lekken van het vragenlijstje van Koolmees waarop staat: heeft u uw volledige fractie voldoende gesensibiliseerd?

Overigens: wat een teleurstelling dat ook GroenLinks, PvdA en Volt voor deze stap in de kabinetsformatie hebben gestemd. Wie loop er nu achter een geit op dood spoor aan?



Op de website van de Tweede Kamer kun je het debat over de kabinetsformatie (eindverslag van de informateur) nog teruglezen. Woordvoerder voor de VVD, Sophie Hermans, erkende ruiterlijk dat de VVD een aandeel heeft gehad ins de trage gang van zaken. Geheel conform de Rutte-strategie: je rommelt wat aan en erkent dat en gaat door alsof het er allemaal niet toe doet. Zo lang het ene na het andere record maar in zicht komt.