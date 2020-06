Italië wil graag weer toeristen verwelkomen….

ELDERS - ….maar grenzen met omringende landen blijven nog even gesloten.

Italië heeft woensdag zijn grenzen geopend voor toeristen uit alle Europese landen. Maar dat gebaar wordt nog niet door alle andere landen overgenomen. Nederland zet Italië vanaf 15 juni op de lijst landen met de code geel. Maar het is voorlopig nog onduidelijk wat andere landen doen. ‘Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland hebben Italië uitgesloten van een overeenkomst om op 15 juni de gemeenschappelijke grenzen te heropenen. De Zwitserse grens blijft gesloten voor Italianen, terwijl Oostenrijk en Slovenië erop staan dat Italiaanse bezoekers een negatieve COVID-19-test presenteren die de afgelopen dagen is afgegeven of een verplichte quarantaine ondergaan.’ Ook Griekenland houdt de grens voor Italianen gesloten.

Premier Giuseppe Conte noemde de besluiten van Oostenrijk en Griekenland ‘discriminerend’ en ‘volstrekt onaanvaardbaar’. Minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio waarschuwde vorige week zijn land niet te behandelen als een lepra kolonie. Het is de dood in de pot voor de Europese Unie als er ten aanzien van de opening van grenzen geen gemeenschappelijk beleid gevoerd kan worden meent hij. ‘Een lappendeken van overeenkomsten voor het herstel van post-pandemische grensoverschrijdende reizen deze zomer ondermijnt de pogingen van de EU om een sfeer van eenheid en solidariteit te creëren, en doet zelfs twijfels rijzen over de toekomst van vrij verkeer binnen het Schengengebied,’ schrijft Hannah Roberts op Politico.

Lega op verlies

Toerisme is voor Italië een belangrijke bron van inkomsten. Toeristen zorgen voor 13% van het BNP en 15% van de werkgelegenheid. Terughoudendheid bij de Europese partners om het land tegemoet te komen met financiële steun doet de populariteit van de EU geen goed. En als er dan ook nog moeilijk wordt gedaan over de heropening van de grenzen zou dat kunnen leiden tot versterking van de eurosceptische oppositie.

Maar de Lega, die vorig jaar door onhandig manoeuvreren van partijleider Salvini in de oppositie belandde, heeft volgens de polls nog niet kunnen profiteren van de coronacrisis, al is ze nog steeds de grootste partij. Terwijl de partij vorig jaar zomer nog 37% scoorde staat ze nu 10 percentspunt lager. Komt dat door de onmogelijkheid massabijeenkomsten te organiseren die tot vorig jaar de populariteit van Salvini veel goeds hebben gedaan? Of doordat het onderwerp vluchtelingenboten tijdelijk van de politieke agenda is verdwenen? Of floreert de Lega alleen als regeringspartij?

Binnenkort moet de Senaat oordelen over de mogelijke vervolging van Salvini vanwege zijn weigering vorig jaar als minister van Binnenlandse Zaken om de opvarenden van het Duitse reddingsschip Open Arms van boord te laten gaan. Niet uitgesloten mag worden dat de populist dan de slachtoffer-kaart gaat uitspelen om stemmen terug te winnen.

Venetië of Zuid-Tirol?

De Italiaanse toeristenbranche maakt zich intussen op voor de ontvangst van liefst zo groot mogelijke hordes bezoekers. In Venetië bijvoorbeeld. Niet iedereen is daar even blij mee. De massa’s die deze stad elk jaar plegen te bezoeken kunnen gemakkelijk leiden tot een nieuwe uitbraak van het virus. De coronacrisis was daarnaast een mooie gelegenheid geweest om het toerisme in de geplaagde stad een andere wending te geven, zegt Jane da Mosto, ecoloog van de organisatie We are Here Venice, die vorig jaar onder andere actie voerde tegen de komst van de gigantische cruiseschepen. Er wordt wel veel over gepraat, maar we zien van de kant van de regering nog weinig initiatieven, zegt ze. ‘We kunnen de kans grijpen om Venetië opnieuw uit te vinden en te profiteren van het menselijke potentieel van de inwoners van wat nog steeds een levende stad is. Om Venetië te redden moet je eerst de bewoners redden, hen betaalbare woonplekken en alternatieve werkmogelijkheden bieden.’

‘Kom dan liever bij ons uw vakantie doorbrengen’, zegt Herbert Dorfmann, europarlementslid van de Zuid-Tiroolse Volkspartij. Hij hoopt dat de schade van de coronacrisis beperkt blijft voor zijn regio, die grotendeels afhankelijk is van het toerisme. ‘Toerisme op cruiseschepen en op drukke stranden zal moeilijk zijn, dus ik denk dat mensen het toerisme in de bergen als prettiger zullen beschouwen. Afstand houden is hier gemakkelijker.’ Voor een veilige vakantie moet je volgens Dorfmann dus in de bergen zijn. Als alle beperkingen aan de grenzen opgeheven zijn.