In Thüringen gaan de politieke extremen aan kop

Over iets minder dan twee weken vinden in de Duitse deelstaten Saksen en Thüringen parlementsverkiezingen plaats. De extreem-rechtse partij Alternative für Deutschland lijkt in daarbij in Thüringen bijna een derde van de stemmen te gaan winnen. Dat zou zich vertalen in 29 van de 88 zetels in het Thüringer parlement. Ook radicaal links doet het goed: de partij van Sarah Wagenknecht (BSW) zou met 19% van de stemmen goed zijn voor 18 zetels.

Neonazistische denkbeelden

AfD-Fractievoorzitter Björn Höcke heeft al laten weten een baan als minister-president van de deelstaat wel te zien zitten. De voormalige geschiedenisleraar bekent zich blijkens zijn publicatiegeschiedenis echter tot neonazistisch gedachtegoed.

Zo schreef hij onder het pseudoniem Landolf Ladig in 2011-12 artikelen in het partijblad van de neonazistische partij NPB, waarin hij beide wereldoorlogen weet aan buitenlandse mogendheden die Duitsland uit jaloezie aanvielen, en de noodzaak om de economische en migratiecrises aan te grijpen om een revolutionaire systeemwissel door te voeren en het huidige liberaal-economische bestel te vervangen door een ‘organische economie’, zoals de nazi’s die voerden.

Ook liep Höcke mee met een stoet neonazi’s bij een herdenkingsbijeenkomst van het bombardement op Dresden in 2010. Vier jaar daarvoor haalde hij in een lezersbrief nazi-apologeet David Irving aan om te betogen dat het bombardement op Dresden een geplande massamoord op vluchtelingen uit het Oosten van Duitsland was. De Duitse inlichtingendiensten houden Höcke dan ook als rechts-extremist in de gaten.

Wat doet de CDU straks?

Zou dit een politicus tot een jaar of tien geleden gediskwalificeerd hebben, maakt dit de kiezer vandaag de dag blijkbaar niet meer uit. Het wordt straks de vraag wat de CDU of de Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) gaan doen, beiden in de running om de op één na grootste partij te worden in Thüringen

In 2020 toonden de christendemocraten (CDU) zich bereid met de AfD en de kleine liberale partij FDP in zee te gaan om een regering te vormen. Die coalitie spatte na een dag al uiteen en lokte een crisis binnen de CDU uit. Die specifieke combinatie zit er nu niet in. De kans is groot dat de FDP komende verkiezingen zelfs de kiesgrens van 5% niet haalt en dus uit het parlement verdwijnt. Hetzelfde geldt voor Bundnis 90/Die Grünen.

AfD en CDU zouden ditmaal echter groot genoeg worden ook zonder derde partij een meerderheid in het Thüringer parlement te vormen. Een onmogelijke keuze. Ofwel gaat in zee met extremisten en neonazi’s, dan wel wordt het land onbestuurbaar.

Weinig hoopvol beeld

De situatie geeft weinig hoop voor de verkiezingen in deelstaat Brandenburg op 22 september. Ook daar dreigt een politieke impasse. In Saksen is er een nek-aan-nek race tussen CDU en AfD. Het vertrouwen van veel voormalige Oost-Duitsers in de gevestigde politiek heeft duidelijk een dieptepunt bereikt. Dat zou middenpartijen toch te denken moeten geven.