Als u vindt dat de keuze voor een van de 37 partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart een onmogelijke taak is, probeer dan maar eens te kiezen voor een stemwijzer. Wij tellen er op dit moment 42. Sinds onze laatste update is er nóg een stemwijzer over een duurzaam voedselsysteem bijgekomen, en vonden we stemwijzers over fietsen, zorg, onderwijs en standpunten vanuit islamitisch perspectief. Voor een trip down memory lane bevelen we de Keezer’s Quest aan. Zie hier het overzicht.