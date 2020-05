Elf virusvrije landen

DATA - Op de dagelijkse ‘situation reports’ van de WHO zien we alle landen bijeen als slachtoffers van het coronavirus. Alle landen? Nee, elf landen lijken de macabre dans te ontspringen.

Het eerste rapport verscheen 21 januari en vermeldde vier landen (China, Japan, Zuid-Korea en Thailand) met in totaal 284 bevestigde gevallen en 6 overledenen.

Met een gemiddelde van één per dag nam het aantal landen toe tot 30, totdat vanaf 25 februari het ineens een stuk sneller ging. Er kwamen tot 25 maart gemiddeld 6 landen per dag bij. De WHO had 190 landen en territoriale gebieden geregistreerd.

Vanaf 25 maart vlakte de toename weer af tot zo’n 0,5 landen per dag. In mei zakte dat nog tot 0,1 per dag en met de bijschrijving van Lesotho op 14 mei staat de teller nu op 215 landen en territoriale gebieden.

De enige landen die er nu (nog) niet bij staan zijn Kiribati, de Marshalleilanden, Micronesia, Nauru, Noord-Korea. Palau, Salomonseilanden, Samoa, Turkmenistan, Tuvalu en Vanuatu. Op twee landen na allemaal eilanden(groepen).

Of die twee landen werkelijk geen coronabesmettingen kent valt te betwijfelen. Noord-Korea is absoluut niet transparant met gevoelige informatie en ook Turkmenistan lijkt niet betrouwbare statistieken te willen delen. Dat het woord ‘coronavirus’ door de staat verboden zou zijn, berust op een hoax en er zou wel enige samenwerking met de WHO zijn, berichtte de BBC.

De overige, redelijk afgelegen eilanden hebben allen de nodige maatregelen genomen om zich tegen de komst van het coronavirus te beschermen. Variërend van reisverboden van en naar China, 14-daagse quarantaine voor inkomende reizigers, een verbod op het aanmeren van cruiseschepen tot het sluiten van scholen op Palau.

Mocht u nu vlug een vakantie in bijvoorbeeld Tuvalu willen boeken: u komt er alleen in als u eerst twee weken in quarantaine gaat in Fiji, Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu of de Salomon Eilanden.

Heel anders is de ontwikkeling van het aantal bevestigde gevallen en het aantal overlevenden verlopen. Het aantal bevestigde gevallen is tot op heden onverminderd toegenomen. Alleen in de toename van het aantal overledenen lijkt een kentering te komen.



In de eerste 35 rapporten van de WHO zien we het aantal gevallen toenemen met gemiddeld 2.267 per dag, oplopend in de volgende periode tot 10.087 per dag en in de laatste 54 dagen zelfs tot 76.214 per dag. Alleen over de maand mei gerekend is dat 79.636 per dag.

De statistiek van het aantal overledenen laat een gelijke curve zien. Een lage toename van 75 oer dag in de eerste 35 dagen, tot 5354 doden per dag in de laatste 54 dagen. Hoopvol nieuws: De laatste maand (1 tot en met 17 mei) stierven er gemiddeld 4905 mensen per dag.

Ook voor Nederland geven de sterftecijfers enige reden tot optimisme.

We moeten wel inzien dat we nog niet onder de aantallen zitten van eind februari, begin maart. Dat geldt ook voor het aantal meldingen bij de GGD’s en het aantal ziekenhuisopnamen, volgens de laatste statistieken van de RIVM.



Nu nog op van elf naar 196 virusvrije landen.