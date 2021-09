Een coronapas is te verdedigen, maar dit kabinet niet

COLUMN - De bestuurlijke gedachtenkronkels die tot de coronapas leiden zijn onnavolgbaar. En met dat gebrek aan helderheid is heel veel mis.

In de afweging over de coronapas lijken mij drie grondrechten in het geding, gelijke behandeling (artikel 1 GW), onaantastbaarheid van het eigen lichaam (artikel 11 GW) en de volksgezondheid (artikel 22). Om die volksgezondheid draait het kabinetsbeleid al anderhalf jaar. Het kabinet wil de zorg best overbelasten, maar niet teveel overbelasten. Vaccins helpen daarbij en dat leidt tot de vraag of de staat vaccinatie mag afdwingen. De vraag over gelijke behandeling komt in beeld op het moment dat mensen een ongelijk risico vormen voor elkaar en de gezondheidszorg. Gevaccineerden belanden nauwelijks in het ziekenhuis en geven het virus veel minder door. En mensen die negatief getest zijn geven het derhalve ook niet door. Dus mag je het ongelijke risico dat mensen vormen doorvertalen in ongelijke toegang tot het openbare leven?

Zie daar de context. Maar waar zijn de heldere afwegingen van het kabinet?

Je zou kunnen zeggen dat, om een volgende lockdown te voorkomen, we van die drie grondrechten er op dit moment maar twee volledig kunnen handhaven.

Verdedigen we de gelijke behandeling en onaantastbaarheid van het lichaam, dan blijft de zorg overbelast. Uitvallend zorgpersoneel. Uitgestelde behandelingen die niet worden ingelopen waardoor geneeslijk zieken toch overlijden. Of houden we de zorg overeind net als de gelijke behandeling? Dat kan ook. Dan moeten we vaccinatie verplicht stellen. Dan dooft deze variant uit en kan de zorg op adem komen en gewone behandelingen hervatten. Of voorkomen we verplichte vaccinatie en houden we de zorg overeind? Dat kan door te morrelen aan die gelijke behandeling. Dat is wat de coronapas doet.

Maar je kunt natuurlijk ook weer een (gedeeltelijke) lockdown afkondigen, als je grondrechten wilt handhaven. Het zijn tenslotte niet voor niets grondrechten. Zou een kabinet ook op die keuze misschien even haar licht kunnen laten schijnen?

De laatste in de rij

Bij een nieuwe lockdown zou overigens eens serieus gedacht moeten worden over al die horeca-ondernemers en culturele instellingen. Zij staan daarbij continu achter aan de rij. Vrijheid om je nachtclub of theater te openen zie ik niet direct onder de grondrechten staan. Maar een overheid die het leven van mensen anderhalf jaar lang in de wachtstand zet, doet dat leven geweld aan.

Uitzicht voor de mensen achteraan de rij zou op dit moment zwaar moeten wegen. Daarom is het ook vreemd dat de lobbyist van de horeca zich zo onomwonden keert tegen de coronapas. En je zou om dezelfde reden mogen verwachten dat de demonstraties van Unmute Us vergezeld gaan van een oproep aan hun publiek om zich te laten vaccineren. Ook zij zullen toch begrijpen dat een hogere vaccinatiegraad de zorg ontlast en zo de laatste horden voor volledige opening weghaalt.

Vaccinatiedrang

Het lijkt er vooral op dat het kabinet uit is op wat ze eerder bij monde van Hugo de Jonge ontkende, namelijk mensen richting vaccinatielocaties dirigeren. En dat is een uitstekend idee! Een belangrijke overweging daarbij is dat waarschijnlijk een groot deel van de nu nog ongevaccineerden helemaal niet tegen vaccinatie is. Want naast de expliciete tegenstanders, zijn er mensen die gewoon ongeïnformeerd, of te laks zijn.

Als vaccinatiedrang betekent mensen met goede informatie benaderen zodat ze een geïnformeerde keuze maken, of ze een schop onder hun reet geven als ze te laks zijn zich van de situatie iets aan te trekken, dan ben ik voor aandringen. Wel onder voorwaarde. De keuze die mensen uiteindelijk maken moet zonder enige reserve gerespecteerd worden. En die keuze mag door niemand voor ze worden gemaakt.

Maar als vaccinatiedrang de bedoeling is van dit kabinet. Wordt het dan niet eens tijd terug te komen op eerdere uitspraken? En zou dat dan niet in alle openheid en weloverwogen moeten gebeuren?

Democratie

In de nu anderhalf jaar durende crisisaanpak van dit kabinet sloeg het woord crisis vaak niet alleen op de pandemie, maar ook op de aanpak zelf. Vergaande regels waarin altijd weer met vele maten werd gemeten. Routekaarten die niet gemaakt bleken om te gebruiken, maar louter om te doen alsof er een plan was. Vooruitkijken gebeurde meestal vanuit een kamer zonder ramen. Het verloop van de besmettingen werd keer op keer op dezelfde manier verkeerd ingeschat. Maar heldere overwegingen, die tot intelligente voor iedereen begrijpelijke keuzes en strategieën leiden hebben we zelden gehoord. En daar valt nog wel mee te leven als het gaat om een vaccinatieprogramma dat daardoor pas laat op gang komt. Maar niet als het gaat om onze grondrechten. Politici die onze grondrechten niet serieus nemen, nemen onze rechtstaat en onze democratie niet serieus.



Het beperken van grondrechten, het op losse schroeven zetten van artikel 1, zou alleen moeten kunnen als de regering zelf helder voor ogen heeft waar ze mee bezig is. Dus het moet vergezeld gaan van (1) een duidelijk doel en een strategie, (2) tijdelijkheid met een expliciete einddatum (3) en democratische instemming.



En de democratie moet zich ook laten gelden in hoe we omgaan met de minderheid. Mensen die zich niet willen laten vaccineren, moeten zo laagdrempelig mogelijk, dus snel en dichtbij huis getest kunnen worden. We moeten er alles aan doen om die keuze om niet te vaccineren te kunnen volhouden. Hoe verdrietig de wetenschap ook is dat als gevolg van die keuze sommige van hen aan Corona zullen overlijden.