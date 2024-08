Dienst Toeslagen start proef om zelf toeslagen aan te passen

COLUMN - De politieke zomervakantie heeft onze speciale aandacht. Want de Tweede Kamer mag met zomerreces zijn, maar ligt het controleren van de regering dan op zijn gat? Kunnen we in alle openbaarheid volgen wat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers uitspoken gedurende deze weken?

De Tweede Kamer stelt ons gerust: natuurlijk worden er wat vakantiedagen opgenomen, maar er wordt ook gewerkt. Dat kunnen we merken aan een van de meer folkloristische activiteiten van de Tweede Kamer: vragen stellen naar aanleiding van een nieuwsbericht.

Tijdens het zomerreces heeft de Tweede Kamer alleen de mogelijkheid schriftelijke vragen te stellen aan het kabinet. Er zijn tijdens dit reces tot nu toe 164 schriftelijke vragen naar het kabinet gestuurd.

Een van de laatste vragen gaat over een bericht in de Telegraaf dat de Dienst Toeslagen zelf, daar waar nodig, toeslagen gaat verlagen als burgers dat verzuimen dat zelf te doen (kop van het artikel: ‘Dienst Toeslagen gaat zélf toeslagen verlagen bij foute aanvraag bij burgers die niet reageren op belletjes’).

De krant bleek een bericht van de Rijksoverheid opgepikt te hebben: ‘Dienst Toeslagen start proef met aanpassen van toeslagen’. De proef, onder ruim 12.000 toeslaggerechtigden, moet uitwijzen of hoge terugvorderingen voorkomen kunnen worden. Volgens de Dienst Toeslagen is dit de reden:

Er zijn jaarlijks zo’n 500.000 mensen, die een hoger bedrag moeten terugbetalen. Wanneer Dienst Toeslagen constateert dat aanvragers teveel toeslag ontvangen, krijgen zij een persoonlijk bericht. Veel mensen reageren hier niet op en passen het voorschot niet aan. Zij moeten later de teveel ontvangen toeslag terugbetalen.

Het bericht van de Dienst toeslagen werd op 3 augustus gepubliceerd en diezelfde dag had de Telegraaf er dat artikel over. Een wakker Kamerlid las het stukje in de Telegraaf, klom in de pen en vuurde drie dagen later 17 vragen af op de verantwoordelijke staatssecretaris.

Een van zijn vragen luidt: “Waarom is er voor dit specifieke moment gekozen om deze proef uit te voeren?” Het geachte Kamerlid suggereert hiermee dat er wellicht sprake is van opzet om de proef midden in het zomerreces te starten? We zijn benieuwd naar het antwoord.

Terzijde dan ook een vraag aan het Kamerlid: leest u de berichtgeving van de Rijksoverheid eigenlijk wel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom kiest u er dan voor uw vragen te stellen op grond van het Telegraafartikel en niet op grond van het overheidsbericht?

Hoe dan ook: het controleren van de regering verloopt tijdens het zomerreces dus prima. Zoals we dat ook gewend zijn van de tijden dat parlement en regering niet op vakantie zijn.