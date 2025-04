De veroordeling van Le Pen maakt geen einde aan extreemrechts in Frankrijk

NIEUWS - De Franse politica Marine Le Pen is schuldig bevonden aan het verduisteren van Europees geld. De rechtbank heeft haar veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk. Door dit vonnis is ze uitgesloten van deelname aan de volgende presidentsverkiezingen in 2027. Ze hoeft haar straf niet in de cel uit te zitten. Ze kan met de enkelband de komende twee jaar dus zonder problemen steun blijven geven aan haar jonge, populaire opvolger Jordan Bardella.

De partij van Le Pen, Rassemblement National (RN), gaat aan kop in de peilingen. Daar zal na dit vonnis weinig verandering in komen. Frankrijk is al tijden politiek instabiel. De centrum-rechtse regeringen die president Macron heeft geïnstalleerd na de verkiezingen van vorig jaar zomer blijken onmachtig om het land vooruit te helpen. In december sneuvelde de regering Barnier over de begrotingsonderhandelingen. Begin februari overleefde de nieuwe premier François Bayrou weliswaar twee moties van wantrouwen in het parlement. Maar hij kon de begroting er alleen door krijgen met een beroep doet op een bijzonder grondwetsartikel, 49.3, dat hem toestaat maatregelen te nemen zonder instemming van de Assemblée. Ondertussen krimpt de Franse economie. Het aantal mensen in armoede stijgt. En de president is vooral bezig met buitenlandse zaken.

Mediamagnaat

Dat RN onverminderd populair blijft is mede te danken aan de steun van de ‘Franse Rupert Murdoch’, de multimiljonair Vincent Bolloré en zijn media-imperium dat strekt van het grote televisienetwerk Canal+, inclusief de populaire zender CNews, en radiozender Europe 1 tot tal van magazines en het invloedrijke weekblad Le Journal du Dimanche. Met name CNews bericht vrijwel non-stop over de vermeende dreiging van de islam en immigratie en andere thema’s die conservatieve en reactionaire Fransen aanspreken. Éric Zemmour, de radicaal-rechtse publicist die zich in 2022 als presidentskandidaat presenteerde, werd door Bolloré eigenhandig groot gemaakt via een dagelijkse show op CNews, waar Zemmour onder meer minderjarige migranten wegzette als ‘dieven, moordenaars en verkrachters’. Samen met enkele andere miljardairs kocht Bolloré vorig jaar de École supérieure de journalisme de Paris (ESJ). Volgens media-historicus Alexis Lévrier past dit in de pogingen van extreemrechts om alle media binnen hun invloedsfeer te krijgen. Met name Bolloré is daarin nietsontziend. Bij het weekblad Le Journal du Dimanche (JDD) stelde hij een uitgesproken radicaal-rechtse hoofdredacteur aan. De redactie heeft veertig dagen gestaakt – ongekend lang. Maar Bolloré trok aan het langste eind: 95 procent van de redactie vertrok, de hoofdredacteur bleef en vulde zijn krant met radicaal-rechtse journalisten.

Omkoping en witwassen

Nu wordt ook Bolloré net als Le Pen aangeklaagd voor corruptie. Vorige jaar werd hij al eens gearresteerd omdat openbaar aanklagers van mening waren dat Bolloré, die belangen heeft in verschillende Afrikaanse landen, misbruik heeft gemaakt van zijn communicatiebureau Havas om Afrikaanse staatshoofden aan de macht te helpen in ruil voor concessies om deze terminals te mogen exploiteren. Nu heeft een coalitie van Afrikaanse groepen onlangs fraudeklachten ingediend tegen Bolloré. Hij wordt door hen beschuldigd van het illegaal verkrijgen van rechten om havens te runnen in Kameroen, Ghana en Ivoorkust, Abidjan (foto). Het collectief beweert verder dat de verkoop van de havenbedrijven van Bolloré Africa Logistics in 2022, waarvan de winst afkomstig was uit deze naar verluidt illegaal verkregen concessies, neerkwam op witwassen. De verkoop zou een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vermogen van Bolloré waarmee hij zijn greep op de Franse media aanzienlijk heeft kunnen versterken.