De stille kracht van het land

COLUMN - Het heeft de Koning behaagd 3.427 personen te behangen met een lintje, waarvan het merendeel onbezoldigd bijzonder verdienstig is voor de samenleving.

Vrijwilligers. Zijn dat soms de leden van de orde der stille meerderheid? Wie zijn ze? De een houdt het op zo’n 49% van alle 15-plussers die vrijwillig anderen van dienst zijn. Een ander rept over ruim 6 miljoen vrijwilligers.

Na een daling in vrijwilligers vanaf 2020, was in 2023 is het aandeel weer terug op het niveau van voor de coronaepidemie (CBS).

In 2023 werd een daling geconstateerd in het aantal nieuwe vrijwilligers dat zich aanmeldde: 19% minder groei dan in 2022 (NL voor elkaar). Wel meldden zich verhoudingsgewijs meer jonge vrijwilligers aan, waardoor de gemiddelde leeftijd van nieuwe vrijwilligers zakte naar 41,7 jaar, ruim een half jaar ‘jonger’ dan in 2022.

Die verjonging komt gedeeltelijk door de MDT (Maatschappelijke Diensttijd), die vooralsnog gered lijkt te zijn van Schoofs snoeimes.

De meeste vrijwilligers treft men bij sportverenigingen (16 procent). Bij onderwijs, buurt- en hobbyverenigingen is zo’n 11 procent actief (Platform Vrijwillige Inzet).

En al die vrijwilligers gaan het steeds drukker krijgen. Dat wil zeggen, als de voorspelling van de Rijksoverheid uitkomt:

Omdat de vergrijzing toeneemt, is de verwachting dat er in de toekomst zelfs nog meer dan de huidige 5 miljoen mantelzorgers nodig zijn. En dat mantelzorg steeds meer gecombineerd wordt met andere dingen, zoals werk, school of maatschappelijke taken.

Mantelzorgers zijn immers ook vrijwilligers. Hoe het kabinet die mensen wil ondersteunen, daar hebben we weinig concreets over kunnen vinden. Mantelzorg.nl had dat vorig jaar meteen al in de smiezen:

Wij missen in de plannen van het nieuwe Kabinet de beloofde visie op de samenleving waarin staat hoe we de mantelzorger gaan helpen om niet overbelast te worden.

Voor een beloning van de Koning doen al die vrijwilligers het niet. Voor een lintje moet je immers aardig wat vrijwillige dienstjaren erop hebben zitten. Ze doen het bovenal omdat het leuk is om te doen. En ja, ook voor een simpel bedankje, voor een leuk uitje, een cadeaubon. Er zijn er zelfs die helegaar niets als eerbetoon wensen!

Mogen we, zonder er een heel feest voor op te tuigen, zo op een gewone doordeweekse dag, hulde brengen aan ‘de stille kracht van het land’?