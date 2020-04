Coronacreativiteit

Het is natuurlijk nog steeds wel kut met peren, die hele quarantainetoestand. Maar er gebeuren ook hele interessante dingen. Mensen worden blijkbaar erg creatief nu ze geen kant meer op kunnen.

Zo heeft het Franse Nationale ballet een prachtige video gemaakt van hun dansers die allemaal in hun eigen huis hun partij dansen. Waarbij gebruik gemaakt wordt van de kleine ruimte en bijzondere effecten die eigenlijk alleen op film goed uit de verf komen. En de kinderen mogen gewoon meedoen.

De rechtbankserie All Rise van CBS (nog niet in NL te zien helaas), gaat over rechter Lola Carmichael, en pretendeert het Amerikaanse rechtssysteem in beeld te brengen zoals het zou moeten zijn (volgens de makers dan). Onlangs hebben ze een zeer actuele aflevering geschreven over de (gewenste) rechtsspraak tijdens deze crisis (wat zegt u? Dat is snel!). Alle scènes zijn gefilmd met video-apps zoals Facetime en Zoom door de acteurs zelf. Er is jammer genoeg nog geen beeldmateriaal beschikbaar, maar hier kun je het artikel lezen.

Acteur Will Smith heeft al heel lang een vlog op YouTube, waarin hij zijn dagelijkse leven met ons deelt. Van het verjaardagsfeestje van zoon Jaden, tot het proces rond een darmonderzoek dat hij moest ondergaan. Sinds de Coronacrisis heet het vlog Will at Home, maar eigenlijk is niet veel veranderd. De hele familie doet nog steeds mee. In deze aflevering komt zijn oude maatje DJ Jazzy Jeff zelfs opdraven. Op afstand uiteraard. Samen geven ze een kort optreden, en verdomd, je zou ’t haast vergeten, maar die gast kan best wel rappen. Vrouwlief Jada doet een aardig dansje, en ook fans mogen meedoen; beelden van thuis dansende mensen zijn erin gemonteerd.

YouTuber en Comedian Lilly Singh is in Nederland (nog) niet bekend, maar ze heeft sinds ongeveer een half jaar haar eigen Late Night Show; A Little Late with Lilly Singh. In de VS heb je het dan echt wel gemaakt. Hoewel de show gewoon doorgaat, zonder publiek uiteraard, maakt ze thuis ook nog steeds lekker gekke filmpjes. Hier speelt ze behalve zichzelf ook haar ouders, die elkaar helemaal gek maken omdat ze op elkaars lip zitten. Inclusief Indiaas accent (zij mag dat!).

En dan heb je natuurlijk altijd mensen die écht cookoo worden. Zoals Madonna, die de meest domme filmpjes plaatst, met nog dommer bijschrift, en vreemde toespraken houdt op Instagram. Hier met duiding door Entertainment Tonight.