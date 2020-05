Coronacreativiteit (2) – deze nummers zijn wél echt tof

FILMPJE - We worden doodgegooid met celebs die al dan niet maffe filmpjes of liedjes maken. Waarvan het meeste ronduit bagger is, waar niemand op zit te wachten. Maar ik heb er hier twee die wél tof zijn. Vind ik dan. Ook omdat het beide brede samenwerkingsprojecten zijn, niet geïnitieerd door één of andere artiest die gewoon weer een buitenkansje ruikt om in de spotlights te treden.

Jaaaa daar zijn ze eindelijk weer, de helden van Koolulam. Ik heb al vaker aandacht aan ze besteed. Ik vind het een fantastisch initiatief dat vaak verrassend goed uitpakt. Een poosje geleden zag ik hun oproep om zelf thuis het nummer Fix You van Coldplay in te studeren en in te zingen. Ik had best mee willen doen, maar helaas was de deadline al de dag erna. En het is geen makkelijk nummer, ongeacht de partij die je zingt (driestemmig, in alt, bariton of sopraan), dus dat ging niet lukken. Maar sindsdien wachtte ik met smart op de afgemonteerde video. En wat is ie weer leuk! Nou ja, een beetje klef ook wel, maar dat hoort er blijkbaar bij in deze tijd en het past bij de missie van dit muziekcollectief.

Toch mis ik wel de energie en het plezier dat bij de fysieke samenzangbijeenkomsten zo van je scherm spat. De interactie tussen de optredende artiest die er meestal bij betrokken is, de dirigent (vooral Ben – die krullenbol – is zo leuk, die springt vaak uit enthousiasme nog net niet van het podium af) en het publiek. Publiek dat vaak zichtbaar in euforische stemming is, omdat de mensen voor het optreden al zeker een uur intensief met elkaar hebben samengewerkt en geoefend, en dan live horen wat het prachtige resultaat is. Dat moeten de deelnemers nu allemaal missen, en dat is te zien. Niettemin erg de moeite waard.

De Live Lounge Allstars zijn georganiseerd door BBC Radio 1 Live Lounge (nu omgedoopt tot BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge), een langlopend programma waar normaal bekende artiesten covers zingen van anderen. Om BBC’s Children In Need en Comic Relief – die nu Britse slachtoffers van de huidige crisis gaan ondersteunen – te sponsoren, hebben ze het neusje van de zalm aan popartiesten uitgenodigd, om het nummer Times Like These van The Foo Fighters te coveren. Onder aanvoering van Dave Grohl himself! Die uiteraard zeer vereerd is en er zelfs een beetje emotioneel van werd, dat zijn nummer voor dit doel gekozen is. Het resultaat mag er zijn, de productie van zowel de muziek als de clip zijn om door een ringetje te halen. Ik kreeg er al kippenvel van toen ik het op de radio hoorde, maar met beeld erbij is het nog veel toffer.

Binnen 12 uur was het een grote hit en bijna 45.000 keer gedownload. Het is ze gegund, en dat de teller maar flink mag oplopen. Al zou je wensen dat dit soort kwaliteit ook in Nederland zou bovendrijven. Helaas komen wij niet verder dan…ach nee, laten we daar ook maar geen woorden aan vuil maken.