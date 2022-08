Clsoing Time | Mijn generatie

Dat hele generaties zich niet begrepen voelen, zich misplaatst voelen of in de steek gelaten voelen…. Dat is van alle leeftijden. Dus pubers, kop op… Mocht je vergeten zijn wanneer je voor het laatst bent aangespreken als een baby, er ligt nog een mooie toekosmt voor je.

De ‘senioren’band The Zimmers werd om te figureren in de BBC documentaire ‘Power to the People’. Gepensioneerden doen hun beklag over bejaardentehuizen, waarin ze zich ‘opgesloten’ voelem, geïsoleerd van de samenleving.

‘Zimmer’ betekent looprek, u kent ze wel (u laat uw [groot]ouders niet verpieteren)… Van die dingen waar je over struikelt als je een bejaardenhuis binnenloopt.

De band, we kunnen beter spreken van een koor, heeft het nog geschopt tot een o zo popukaire ‘Britain’s Got Talent’. Van de 51 mensen die er aan hebben meegedaan, zijn er zeker 37 overleden.