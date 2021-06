Closing Time | Wildflowers

Drugs, maar die gebruik ik niet. Ik doe ze niet. Maar had ik ze, en gebruikte ik ze, dan zou ik ze vast inzetten bij dit nummer van The Rose City Band. Zo’n meeslepend, repeterend, hypnotiserend geluid, doordreinend, opzuigend, heerlijk smooth ook, en weg ben je, hoog in de wolken, niks aan de hand. En dan maar relaxed zweven op die heldere gitaarklanken voor vijf en een halve minuut lang. De noten van de gitaar wijzen je de weg. Je bent licht en er zijn geen problemen, Nederland wint vast van Tsjechië, no sweat man.