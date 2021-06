Closing Time | Water

Hoe komt de in Amerika geboren en getogen Brittney Denise Parks er bij als artiestennaam voor ‘Sudan Archives’ te gaan? Dat vertelde ze in dit interview.

My mom nicknamed me “Sudan,” and that country happens to have a lot of violin music, which I thought was really cool. “Archives” refers to the musicologist archives that I always try to find, but it also means if you wanna be yourself, you gotta dig deep.

Sudan Archives (op Sargasso eerder hier in Closing Time) is een prachtig voorbeeld van de internetgeneratie. Als nieuwsgierige tiener kwam ze er zo achter wat een flauwekul het eigenlijk was dat om je haar te permanenten, enkel om zo beter in de cultuur van de zakenwereld te passen.

Ook als ze wilde weten wat nou het verschil is tussen kraanwater en gebotteld water, bood internet uitkomst.

Internet was tevens het archief waar ze haar muzikale inspiratiebronnen vond: “constantly gathering bits of other cultures’ musical traditions online in order to build her own eclectic style.”