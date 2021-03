Closing Time | Vaarwel Lars Göran Petrov

De “Chief Rebel Angel”, zoals de overgebleven bandleden van Entombed A.D. hem liefkozend noemden, is niet meer. Lars Göran Petrov, zanger bij Entombed en, na gedoe, bij Entombed A.D., heeft het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. “Rest in festering slime”, stond er op de voorkant van Entombed’s debuutalbum Left Hand Path, maar ik mag hopen dat LG Petrov een aangenamer hiernamaals heeft. Deze versie van Chief Rebel Angel is een live-opname met het koninklijk ballet van Stockholm, en hoewel ik daar geen verstand van heb (ballet) vind ik de cross-over prima geslaagd. Zet wel even het volume wat hoger, want de opname kwaliteit is niet optimaal.

Klaar met luisteren? Draai het volume vooral niet naar beneden, maar luister nog even naar Out of Hand:

Of naar About to Die:

Want LG had een geweldige strot en maakte hele fijne muziek. Met Entombed stond hij aan de wieg van, en voer op het vlaggenschip van, de Zweedse death metal uit de jaren 90. Langzaam evolueerde zijn sound, en die van Entombed, zich wat weg van de traditionele death metal en werd het meer smerige ‘death & roll’. Wat ook prima liedjes opleverde. LG zelf was een podiumbeest, dat ik vaak heb mogen bewonderen. Altijd met een grote grijns op het podium, vol energie, en met een uitstekende live-strot.We gaan hem missen.

Nou ja, nog eentje dan, om te eindigen zoals het ooit begonnen is: