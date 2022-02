Closing Time | Unleashed

Ah, lekkere oude Zweedse death metal uit… november 2021? Oh – een oude Zweedse death metal band die nog steeds muziek maakt! Ook goed. Dat ik dit post is enigszins bijzonder, want in alle eerlijkheid, toen in Zweden zo rond het begin van de jaren 90 een aantal bands in deze stijl opkwamen, heb ik me altijd beperkt tot één band die ik met kop en schouders boven hun collega’s uit vond steken – waarbij de belangrijkste van die collega’s Grave, Dismember en jawel, Unleashed waren.

Maar, tot mijn verbazing zag ik het nummer The Shepard Has Left The Flock van Unleashed laatst in een jaarlijstje over 2021 staan als ‘beste nummer van het jaar’. Tja – dan ga ik me toch afvragen of de heren van Unleashed op hun oude dag toch niet opeens fantastische muziek zijn gaan maken. En omdat ik de beroerdste niet ben, mogen jullie delen in mijn nieuwsgierigheid. Oordeel zelf.