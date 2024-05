Closing Time | Undercover Agent for the Blues

Vandaag is het precies een jaar geleden dat pop/rock-icoon Tina Turner overleed. Anna Mae Bullock – zo heette ze eigenlijk – had een lange carrière die in 1957 begon toen ze werd ontdekt door Ike Turner.

Ik heb nog getwijfeld of ik een vroeg clipje van Tina Turner zou nemen, maar dat vond ik wat respectloos gezien de pijnlijke rol die Ike Turner in haar leven heeft gespeeld. Ze heeft voldoende gedaan om onder zijn schaduw uit te komen. Ik kan me herinneren dat ze in de jaren tachtig zo’n beetje de godin van de rock was, met een absolute sterrenstatus, naast Michael Jackson, Madonna en Prince.

Haar filmoptreden in Mad Max: Beyond Thunderdome in 1985 was een fenomeen. Ze was met meer dan 200 miljoen platen de bestverkopende rockartieste ter wereld. Ook verkocht ze de meeste concerttickets van alle soloartiesten wereldwijd, aldus Wikipedia.

Niet meer dan terecht dus, dat we haar op nog eens bewonderen.