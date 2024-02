Closing Time | Turn the Lights Back On

Na dertig jaar heeft Billy Joel weer eens een liedje gemaakt. Zijn laatste plaat was River of Dreams uit 1993, en daarna had Joel alles wel gezegd wat er te zeggen viel, vond ‘ie zelf.

Als perfectionist ging het schrijven en componeren hem ook steeds zwaarder vallen. Er waren zo’n twaalf maanden uitwisseling van ideeën voor liedjes met de jonge producent Freddy Wexler voor nodig om Joel weer uit z’n schulp te lokken.

Naar verluid kwam Wexler op zekere dag met een begin van een liedje waarvan Joel zei: verdorie, dat had ik zelf kunnen schrijven. En inderdaad, uiteindelijk kwam er een typische Billy Joel-song uit.