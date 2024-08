Closing Time | The Sea

Singer-songwriter Sierra Ferrell haalt haar inspiratie hier zo te horen bij Django Reinhardt vandaan.

“Het lied kwam tot me terwijl ik in mijn busje woonde in Port Townsend in Washington,” schrijft ze. “Het strand werd al gauw een van mijn favoriete plekken. Ik liep er elke dag heen om dingen te zoeken die waren aangespoeld. In die tijd zag ik een Vissen met blauwe ogen en er was nog een ander waar ik een oogje op had die een Kreeft was.”

Zweverige associaties dus, zullen we maar zeggen. Al komt de kunst in dit geval dus niet uit de lucht vallen.