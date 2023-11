Zweten, brullen, grommen en grimassen maken, dat kan deze artiest wel. Je verstaat er geen moer van, maar de manische performance van Waits zuigt de aandacht op als een spons.

Lyrisch zit een en ander echter strak in elkaar:

All night long on the broken glass

Livin’ in a medicine chest

Mediteromanian hotel back

Sprawled across a roll top desk

The monkey rode the blade on an overhead fan

They paint the donkey blue if you pay

I got a telephone call from Istanbul

My baby’s comin’ home today