Closing Time | Row Row

Gierende gitaren, beukende drums – maar er is ook soul en een (min of meer) interessante tekst.

Dit is vast geen doorsnee metal, maar wat weet ik ervan. Lekker is het wel: Zeal & Ardor.

Row Row you’re never gonna go

Shapeless forms you didn’t even know

Now Lord behold they’re taking me below

Cast my name in the salt and stone

Now Row Row you’re never gonna go

Shapeless forms you didn’t even know

Lord behold they’re taking me below

Cast my name in salt and stone

Take my name (You ain’t ever get me)

And take my life (You ain’t ever gonna leave)

Take my name (You’re never gonna get me)

And take my life (You ain’t ever gonna leave)

Row Row you’re never gonna go

Shapeless forms you didn’t even know

Lord behold they’re taking me below

Cast my name in the salt and stone

We are are the last of the legion!

The last of the bastion!

We are the best of the bastards!

Enslaved to none! I lost it all!

Row, row Row you fool!

Row row Row you fool!

Row Row you’re never gonna go