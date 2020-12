SG-café dinsdag 15-12-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 15-12-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Europese Commissie wil grote tech-bedrijven aanpakken De Digital Services Act is de vernieuwde basis voor digitale diensten en verduidelijkt hun verantwoordelijkheden qua activiteiten en informatie. [uit het persbericht van D66:] In de zogeheten "Digital Services Act" krijgen digitale platformbedrijven een aantal nieuwe verantwoordelijkheden, op straffe van hoge boetes (tot wel 6% van hun jaarlijkse omzet). Zo worden ze verplicht transparantie te geven over wie een bepaalde advertentie heeft geplaatst, waarom de gebruiker die advertentie te zien krijgt, en moet de gebruiker via de instellingen in zijn account bij het platform kunnen aangegeven niet geprofileerd te willen worden. Ook zullen bedrijven meer maatregelen moeten nemen om de verspreiding van illegale content tegen te gaan. Via de "Digital Markets Act" wil de Europese Commissie eerder kunnen ingrijpen om de marktmacht van de tech-reuzen te reguleren, voordat er een monopolie ontstaat, en voordat er ook daadwerkelijk misbruik is gepleegd. D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld is voorzichtig positief over de wetsvoorstellen: “Europa heeft een grote inhaalslag te maken. De politiek maakt de regels in een democratie, maar online deelt een handvol tech-bedrijven momenteel de lakens uit. Nu komt er wetgeving om die scheefgroei recht te trekken”

