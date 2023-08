Closing Time | Misbehavin’

Op dit moment ben ik The Righteous Gemstones aan het bekijken, een tv-serie uit 2019 over een familie showpredikanten in een Amerikaanse megakerk.

Het is meer een klucht dan een satire en alle foute stereotypen komen voorbij. Patriarch Eli Gemstone (Dan Goodman) is een keiharde zakenman, en zijn drie volwassen kinderen die eveneens in het vak zitten, zijn voortdurend bezig elkaar vliegen af te vangen. En dan is er nog schoenbroer ‘Baby’ Billy Freeman die vindt dat ‘ie recht heeft op een deel van de poen en voortdurend verdeeldheid tracht te zaaien door de kinderen tegen hun vader uit te spelen.

Ze zijn rijk, verwend, en achter de schermen leiden ze een leven in weelde en zonde. Een stel afpersers gooit roet in het eten met een pikante video van oudste zoon Jesse (Danny McBride). Die heeft zich met een aantal leden van zijn pastorale team tijdens een christelijke conferentie vermaakt met cocaïne en prostituees, en het zou toch zonde zijn als dat wereldkundig zou worden…

Een en andere leidt tot allerlei vermakelijke verwikkelingen. Zowel de Gemstones als de afpersers blijken nogal klungelig waar het aankomt op het bedrijven van misdaden. Hart van de serie vormt echter de ambivalente relatie die de personages met elkaar hebben. De familieleden zitten elkaar voortdurend in de haren, maar kunnen toch ook weer niet zonder elkaar.

Als je een abonnement op HBO/Max hebt is The Righteous Gemstones best het proberen waard.