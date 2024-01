Alice Cooper weet een leuk verhaal te vertellen over de drummer van The Who, Keith Moon. Moon logeerde op enig moment een week bij Cooper en diens echtgenote. Die bleven uiteraard niet de hele dag thuis zitten.

Op zekere dag kwamen ze terug naar huis. Stond Moon daar in een Frans dienstmeisjeskostuum de woonkamer af te stoffen. ‘Wie is die kerel?’, vroeg mevrouw Cooper.

Ik weet niet of Moon daarna nog eens bij de familie Cooper heeft gelogeerd.