Closing Time | LP – Strange

Ik heb het al eens eerder over LP gehad, en toen ik dit nummer in een serie hoorde wist ik vrijwel meteen zeker dat dit ook van haar hand is. Die stem is onmiskenbaar. En wat een prachtig nummer, die tekst spreekt me ook heel erg aan. Toevallig hadden we het er in mijn vriendinnenkletsclub (in WhatsApp, duh) pas nog over hoe gestoord de wereld is, en hoeveel mensen met zichzelf worstelen. Maar ook dat wíj er altijd voor elkaar zijn, en hoe fijn dat is. Zeker in deze bevreemdende tijd, is elk houvast zo welkom.

Daarom hier de lyrics-versie. En ik heb een vrije vertaling gemaakt. Had ik zin in. Die vind je onder de video. Ff op “verder lezen” klikken.

Hé

Liefde krijg je cadeau

En seks al helemaal zo

Maar degenen waarop je kunt bouwen, gaan nergens heen

Zij die je niet willen temmen

Die je niet proberen te remmen

Al vlieg je daardoor te hard de bocht uit

Het zijn die waar je op vertrouwt

Als je baalt en je krijgt nog een douw

Het zijn zij die er altijd voor je zijn

Iedereen is gestoord

En dat verandert echt nooit nooit nooit

Hé

Iedereen krijgt betaald

Wordt wel uit de shit gehaald

Elke dag loop ik maar gewoon wat rond

Het enige dat ik kan zien

De zekerheid die ik zie

Is in de lach van een medestander

Het zijn die waar je op vertrouwt

Als je baalt en je krijgt nog een douw

Het zijn zij die er altijd voor je zijn

Iedereen is gestoord

En dat verandert echt nooit nooit nooit